Fortnite si aggiorna, arriva la patch 9.21: tutte le novità

Negli ultimi giorni l’attenzione degli appassionati di videogiochi è stata monopolizzata dalle novità presentate nel corso dell’E3, tuttavia anche in queste circostanze Fortnite non ha smesso di far parlare di sé. Epic Games ha annunciato che oggi, mercoledì 12 giugno, il Battle Royale si aggiornerà grazie alla patch 9.21. I server del gioco, offline dalle 10:00, torneranno nuovamente raggiungibili nel pomeriggio, tra le 12:00 e le 14:00. L’aggiornamento introdurrà varie novità per Battaglia Reale, Modalità Creativa e Salva il Mondo, tra cui il Lanciagranate di Prossimità, una nuova arma in grado di sparare un proiettile esplosivo che rimbalza e salta in aria quando è vicino al nemico. Saranno aggiunte anche le modalità a tempo Colposecco coppie e Scatto dell’orda. Nella prima, i giocatori hanno cinquanta punti salute, hanno a disposizione solamente armi i precisione e bende per curarsi e devono prestare attenzione alla gravità ridotta. In Scatto dell’orda, invece, è necessario cooperare con altri tre amici per difendere un’area dalle pericolose Fiere che hanno invaso l’isola cercando armi, oggetti e materiali. La sfida è divisa in più fasi: nell’ultima, i giocatori dovranno affrontare un boss affiancato da un’orda di nemici. La modalità sarà disponibile a partire dal 13 giugno.

Le novità introdotte in Modalità Creativa e Salva il Mondo

Oltre al Lanciagranate di Prossimità, nella Modalità Creativa sono stati aggiunti i seguenti prefabbricati: galleria garage a bordo strada, galleria pavimento erba e fango, galleria pavimento foresta ed erba, galleria pavimento erba e foresta, galleria pavimento sabbia e pietra, galleria oggetti dinosauro. Inoltre, nella modalità Salva il Mondo è stata introdotta la missione ‘WarGames: Quanto alla rovescia’, in cui i giocatori devono difendere dagli Abietti una bomba instabile che si teletrasporta all’interno della base e l’arma di breve gittata Plasmatron 9000, la quale spara anelli al plasma che si allargano e passano attraverso i nemici.