PS4, il trailer di annuncio di Ghostbusters: The Video Game Remastered. Il video

È ufficiale: uscirà Ghostbusters: The Video Game Remastered per PlayStation 4.

Sul canale ufficiale di YouTube di PlayStation Europe è stato pubblicato il trailer di annuncio del videogioco. Il suo lancio sul mercato è previsto entro fino 2019.

Si tratta di una versione rivisitata e migliorata del titolo uscito nel 2009 su PlayStation 3, Xbox 360, Pc, PlayStation2, Nintendo Wii, Nintendo DS e PSP.

Una buona notizia per tutti i videogiocatori appassionati del noto film e dei fenomeni paranormali.

La versione rivisitata del videogioco di Ghostbusters a cura di Saber Interactive

La versione rivisitata del videogioco di Ghostbusters è a cura di Saber Interactive, un’azienda sviluppatrice di videogames statunitense.

Dal trailer si evince che Ghostbusters: The Video Game Remastered avrà probabilmente gli stessi contenuti del titolo originale, ma offrirà agli utenti una grafica completamente rivisitata, in alta definizione.

I videogiocatori potranno catapultarsi nel mondo degli ‘Acchiappafantasmi’ e partecipare insieme a Ray, Peter, Egon e Wiston alla ricerca delle attività paranormali.

È stata confermata anche l’uscita delle versioni del videogioco per Pc, Nintendo Switch e Xbox One.

Ghostbuster 3, il film uscirà nel 2020

Nell’estate del 2020 arriverà nelle sale cinematografiche Ghostbuster 3, il nuovo capitolo diretto da Jason Reitman, figlio del regista e produttore cinematografico Ivan Reitman, che si era occupato dei due precedenti episodi.

"Ho sempre pensato a me stesso come al primo fan di Ghostbusters, quando visitavo il set a sei anni. Volevo fare un film per tutti gli altri fan. Questo sarà il nuovo capitolo del franchise originale: non sarà un reboot. Ciò che è accaduto negli anni ottanta è accaduto negli anni ottanta, questo sarà ambientato ai giorni nostri”, commenta Reitman su EW.

Sul web si vocifera che i protagonisti del nuovo Ghostbusters potrebbero essere quattro giovani, due maschi e due femmine. Ghostbuster 3 sarà distribuito da Sony Pictures.