Fortnite si aggiorna, tutte le novità della patch 9.01

Fortnite si aggiorna: Epic Games ha da poco reso disponibile l’aggiornamento 9.01. Dopo l’arrivo, nella scorsa settimana, della Stagione 9, il nuovo update offre ai giocatori importanti novità.

La pach 9.01 ha introdotto diversi contenuti sia in Battaglia Reale, che in Modalità creativa e in Salva il Mondo. Ecco l’elenco di tutte le novità, a partire dalla più importante: il nuovo Fucile d’assalto tattico.

Novità nella modalità Battaglia Reale

Per quanto riguarda la modalità Battaglia Reale, la più importante novità introdotta con l’aggiornamento è proprio il Fucile d’assalto tattico, disponibile sia a terra, che nei forzieri. È, inoltre, possibile trovarlo nelle consegne di rifornimenti e nei distributori. Con la nuova patch è stata revisionata l’Onda d’urto, che ora non blocca più la costruzione. Questo miglioramento è stato pensato per venire in contro alle esigenze dei giocatori che lamentavano difficoltà nella sua attivazione.

I nuovi contenuti in Salva il Mondo

Nella modalità Salva il Mondo, l’update 9.01 ha introdotto una nuova simulazione WarGamer, Baccelli di nebbia, che permette di attivare un’orda di mini-boss dopo aver raccolto i baccelli. Tra le novità c’è anche l’ingresso di un nuovo personaggio: Izza preistorica, un costruttore Dinosauro disponibile nel Negozio eventi. La patch 9.01 ha risolto, inoltre, diversi bug che compromettevano l’esperienza di gioco. È ora possibile, per esempio, collocare il Blub sulla torre senza dover incorrere all’arresto del videogioco.

Novità nella Modalità creativa

Per quanto riguarda la Modalità Creativa, la nuova patch ha reso disponibili 8 nuovi nuovi prefabbricati, tra cui ‘Inclinato in Rovina’ e 3 gallerie. L’aggiornamento ha introdotto, per esempio, un nuovo campo da basket ‘in rovina’ e la torre dell’orologio. Parlando di armi, invece, anche in questa modalità è da ora disponibile il Fucile d’assalto tattico nelle varianti Rara, Epica e Leggendaria. Un’arma d’assalto robusta utile nello scontro ravvicinato e non contro i nemici particolarmente distanti.