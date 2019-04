Fortnite si aggiorna: grazie all’update 8.40 sono stati introdotti diversi nuovi strumenti, tra cui skin, emote, picconi e oggetti cosmetici, acquistabili direttamente nel negozio virtuale del videogioco.

La skin più costosa disponibile sullo store del Battle Royale dal 18 aprile 2019 è il Leggendario pacchetto Supersonico, dal costo di 2.000 V-Buck (circa 20 euro), la moneta digitale del videogioco.

Si tratta di un costume da aviatore offerto in quattro differenti varianti, sviluppato per celebrare l’LTM Royal Aviation.

Ecco tutte le nuove skin introdotte il 18 aprile

Nel negozio virtuale di Fortnite, il Battle Royale che negli ultimi anni ha infranto numerosi record, è stata aggiunta anche una skin dedicata a Pasqua: Pastello, un costume colorato dal prezzo di 800 V-Buck (non comune). Ecco tutte le nuove skin disponibili dal 18 aprile sullo store del videogioco del momento: Skin Supersonic, Skin Pastello, Piccone Sprout (500 V-Buck), Deltaplano Surefire (500 V-Buck), Copertura Dogfight (300 V-Buck), Copertura Stealth Black (300 V-Buck), Copertura Spring Party (300 V-Buck), Emote Rocket Rodeo (800 V-Buck), Emote Electro Swing (500 V-Buck), Skin Insight (1,200 V-Buck), Piccone Batsickle (800 V-Buck) e Skin Truppa d'Assalto (800 V-Buck).

Fortnite World Cup 2019: il torneo eSport più atteso

Il 13 aprile ha preso il via la Fortnite World Cup 2019, il tanto atteso torneo del videogioco che si concluderà tra il 26 e il 28 luglio, in occasione della finalissima di tre giorni in programma all’Arthur Ashe Stadium di New York.

La coppa verrà assegnata ai migliori giocatori che sapranno distinguersi nelle qualificazioni divise in cinque aree geografiche: Nord America costa orientale, Nord America costa occidentale, Europa, Asia, Oceania, Brasile.

Fortnite: in primavera le figurine Panini

Stando alle anticipazioni rivelate da Panini S.P.A., in primavera dovrebbero arrivare in tutte le edicole le nuove figurine di Fortnite. Epic Games ha recentemente stretto un accordo con Panini S.P.A. per lanciare sul mercato le nuove carte a tema.

Molto probabilmente non si tratterà di un solo album, bensì di una linea continuativa nella quale verranno aggiunte nel tempo tutte le novità inserite nel videogioco.