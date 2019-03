Forza Street, i primi dettagli del gioco mobile di Forza Motorsport

L’esistenza di Forza Street, spin-off mobile della nota serie automobilistica creata da Turn 10 Studios, potrebbe essere stata rivelata per errore. In un post pubblicato sul blog ufficiale del gioco, Brian Ekberg, il community manager della software house di Redmond, ha inserito per sbaglio un link al sito dedicato al progetto Forza Street (attualmente ancora in fase di allestimento) nel paragrafo in cui si congratulava con Evan “Raceboy77” Thorogood per la vittoria di una competizione e-sport di Forza Motorsport 7 . Visitando la pagina web è possibile scoprire alcuni dettagli sul nuovo videogioco per dispositivi mobile. Infatti, la scheda informativa presente sul sito rivela che Forza Street è un racing game ed è stato sviluppato in collaborazione con la software house inglese Electric Square. Per renderlo compatibile con i sistemi operativi iOS, Android e Windows 10, gli sviluppatori hanno creato il titolo partendo da zero. Non è la prima volta in cui Electric Square realizza un videogioco di guida per i dispositivi mobile: in passato gli sviluppatori britannici avevano collaborato con Xbox Game Studios alla realizzazione di Miami Street.

L’arrivo dello spin off

La presenza di Dan Greenawalt, Creative Director della serie di racing game, all’evento Forza Monthly, previsto per venerdì 8 marzo, indica che l’esistenza del gioco per dispositivi mobile potrebbe essere rivelata ufficialmente nei prossimi giorni. Nel 2019 non è prevista l’uscita di nuovi episodi delle serie principali Forza Motorsport e Forza Horizion, dunque l’arrivo dello spin off in tempi brevi non è da escludere.

I Games With Gold di marzo 2019

Da sempre, la serie Forza è una delle esclusive Xbox più apprezzate dai fan dei racing game. Tra i Games With Gold di marzo 2019, recentemente rivelati da Microsoft, non è presente uno degli episodi della serie, tuttavia non mancano altri titoli in grado di regalare grandi soddisfazioni agli abbonati a Xbox Live Gold, tra cui Metal Gear Rising: Revengeance (disponibile dal 16 al 31 marzo), e Plants vs Zombies Garden Warfare 2 (disponibile dal 16 marzo al 15 aprile).