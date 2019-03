Novità in arrivo nella taverna di Hearthstone. Blizzard ha da poco annunciato l’inizio dell’Anno del Drago, il quale porterà con sé numerosi cambiamenti al metagame del gioco di carte collezionabili. La prima espansione del 2019, prevista per aprile, renderà i set di carte ‘Viaggio a Un’Goro’, ‘Cavalieri del Trono di Ghiaccio’ e ‘Coboldi & Catacombe’ utilizzabili solo nel formato Selvaggio (l’unico che consente di creare dei mazzi utilizzando ogni carta esistente in Hearthstone). Inoltre, la Hall of Fame si espanderà ulteriormente grazie all’introduzione di nuove carte come ‘Naturalizzazione’, ‘Demone Guardiano’ e ‘Favore Divino’. Saranno inserite anche ‘Baku la Mangialune’ e ‘Genn Mantogrigio’, assieme alle carte di supporto ‘Gatto Nero, ‘Falena Splendente’, Cervo Tenebroso’ e ‘Murena Scossabuia’. Una scelta dettata dalla volontà di rinfrescare il metagame, promuovere l’elaborazione di nuove strategie nel formato Standard e valorizzare i nuovi set che saranno introdotti nel corso dell’Anno del drago.

Le novità per il single player

Anche l’esperienza single player sarà arricchita: Blizzard ha rivelato che le prossime tre espansioni di Hearthstone saranno legate da un’unica storia che accompagnerà i giocatori per tutto il 2019. Il primo capitolo del nuovo arco narrativo sarà reso disponibile gratuitamente un mese dopo l’uscita dell’espansione di aprile, mentre gli altri quattro potranno essere acquistati singolarmente utilizzando la valuta di gioco o tutti assieme al prezzo di 19,99 €. Nel corso di ogni episodio, i giocatori potranno utilizzare dei nuovi personaggi e dovranno confrontarsi con regole di gioco diverse dal solito e numerosi boss. Completare ogni capitolo consentirà di ottenere tre buste di carte della nuova espansione.

Un Deck Builder riveduto e corretto

Per facilitare la vita dei giocatori meno esperti, Blizzard ha deciso di introdurre un nuovo algoritmo che renderà lo Smart Deck Builder in grado di creare automaticamente dei mazzi di carte più competitivi e in linea con il metagame del gioco. Un’altra novità interessante riguarda i set esclusivi del formato Selvaggio: presto sarà possibile acquistarli nel negozio online di Hearthstone.