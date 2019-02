PES 2019, eFootball Pro League: ecco il calendario della terza giornata

Manca poco alla terza giornata della eFootball Pro League, il primo campionato esport interamente dedicato ai club calcistici professionistici: sabato 23 febbraio si disputeranno tre match negli Highvideo Studios di Barcellona, in Spagna. Come confermato da Konami e da eFootball.Pro, Il Boavista FC affronterà l’AS Monaco alle 16:00 (ora italiana), mentre alle 16:50 si terrà la sfida tra FC Schalke 04 e FC Nantes. L’ultimo match della giornata, FC Barcelona vs Celtic FC, inizierà alle 17:40. Tutte le partite saranno commentate dal vivo da Andy May, Diego Lorijn e Yos Sonneveld e saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube di Pro Evolution Soccer (PES) e sui canali ufficiali della eFootball.Pro League.

Lo svolgimento della eFootball Pro League

Durante le giornate della eFootball Pro League, i giocatori che rappresentano i sei club calcistici professionistici coinvolti nella competizione mettono alla prova la loro abilità in Pro Evolution Soccer 2019, l’ultimo capitolo della famosissima serie di videogiochi sportivi creata da Konami. Tra i pro-players che partecipano al campionato non mancano due italiani: Ettorito97 (Ettore Giannuzzi) e Il distruttore-44 (Luca Tubelli). Entrambi rappresentano il club Celtic FC e hanno alle spalle una vittoria prestigiosa: insieme al giocatore spagnolo Alex Alguacil hanno vinto la finale della PES League del 2018, sconfiggendo ai calci di rigore il team Total Football, composto da tre abili pro player olandesi. Attualmente il Celtic Glasgow guida la classifica, ma la situazione potrebbe cambiare dopo la terza giornata di campionato.



Le prossime tappe della competizione