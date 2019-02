Instagram down in Europa: problemi con news feed e login

Giornata di disagi per gli utenti di Instagram. Dalle prime ore del pomeriggio, infatti, molti utenti hanno cominciato a segnalare diversi problemi nell'utilizzo del social network, che risulta in down in diverse parti d'Europa e, in misura minore negli Stati Uniti. Come di consueto molte persone si sono riunite su Twitter per avere conferma del malfunzionamento, con l'hashtag #instagramdown che è rapidamente finito in evidenza. Il disservizio arriva soltanto a poche ore dal crollo inaspettato dei follower che ha colpito molti utenti: si era parlato inizialmente di una pulizia di Instagram nei confronti dei profili fake, anche se il social network ha parlato di un problema in via di risoluzione senza rilasciare maggiori dettagli.

Instagram down in Italia e non solo

Come conferma il portale Downdetector, le segnalazioni per Instagram down si sono impennate successivamente all'ora di pranzo. A lamentare il malfunzionamento, secondo i dati del sito, sarebbero in particolar modo gli utenti europei, specialmente in Italia, Belgio, Olanda e Regno Unito, che risultano essere i paesi più colpiti dal disservizio. Sono stati inoltre segnalati malfunzionamenti anche negli Stati Uniti, soprattutto nelle aree di New York e Los Angeles. I problemi più frequentemente riportati riguarderebbero nella maggior parte dei casi il mancato caricamento del news feed, mentre una minoranza ha avuto difficoltà anche a effettuare il login.

Instagram tra pulizie di profili fake e nuove funzionalità

Oltre ai recenti problemi di funzionamento, le ultime ore hanno portato a molti utenti di Instagram anche una riduzione, in certi casi drastica, del numero di follower. C'è la possibilità che si tratti di una pulizia, come annunciato dal social nei mesi scorsi, per combattere il numero sempre maggiore di account fake che popolano la piattaforma. Tuttavia, Instagram si è limitato a rilasciare un tweet sull'argomento, parlando di "un problema che stiamo cercando di risolvere il più rapidamente possibile", senza però entrare nello specifico. Nel frattempo, TechCrunch ha anticipato una possibile nuova funzionalità sulla quale il social di Zuckerberg starebbe lavorando: si tratta di una versione web della sezione 'Direct' di Instagram, che permetterebbe dunque agli utenti di scambiarsi messaggi sulla piattaforma anche senza utilizzare lo smartphone.