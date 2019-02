È tempo di offerte per i possessori di smartphone e tablet Android, il sistema operativo di Google che, come di consueto, omaggia i propri utenti rendendo scaricabili gratuitamente soltanto per poche ore alcune app selezionate sul Play Store che sarebbero normalmente a pagamento. I ‘saldi’ di Android riguardano oggi tre applicazioni e altrettanti giochi: Reminder - Pro, Weather Radar Pro, Bluetooth Mono Media, Bubble Guppies - Fruit Bubble Shooter, Sudoku Master e Hidden Object Pro. Si tratta di software da scaricare rapidamente poiché le promozioni dello store di Google cambiano piuttosto spesso e non sempre è facile individuare quali prodotti siano scontati.

Reminder - Pro

È temporaneamente gratuita l’app Reminder - Pro, originariamente scaricabile a 2.39€, particolarmente utile per non dimenticare nulla durante la giornata, che si tratti di prendere un medicinale o fare una telefonata importante. Bastano pochi gesti per creare sveglie da impostare con la frequenza desiderata, ogni ora, giorno, settimana o a intervalli personalizzati.

Weather Radar Pro

Un’occasione imperdibile per chi vuole avere il meteo sempre sotto controllo. Valutata con quasi il massimo dei voti da oltre 1700 utenti sul Play Store Android, Weather Radar Pro è temporaneamente disponibile senza pagare, e non a 4.99€ come di consueto. L’applicazione è priva di annunci pubblicitari ed è in grado di fornire informazioni piuttosto precise riguardo alle condizioni atmosferiche, dalla velocità e la direzione del vento a umidità e pressione atmosferica, con notifiche periodiche e sempre aggiornate sul meteo locale.

Bluetooth Mono Media

L’app Bluetooth Mono Media è pensata per risolvere i problemi con quei dispositivi che permettono di sfruttare il Bluetooth soltanto per le chiamate. Scaricando il software, gratuitamente anziché a 0.79€, sarà infatti possibile ascoltare musica e qualsiasi tipo di audio con tutti i device che utilizzano questa tecnologia per lo scambio di dati senza fili.

I giochi: dal Sudoku agli oggetti nascosti

Con Sudoku Master Android fa un ottimo regalo agli appassionati del popolare rompicapo, per cui per poche ore non varrà il consueto prezzo di 4.49€. L’app è senza pubblicità e presenta svariate modalità di gioco con le quali confrontarsi e divertirsi. Bubble Guppies - Fruit Bubble Shooter (0.59€ normalmente) è una rivisitazione del più classico Tetris, che in questo caso viene giocato con delle bolle che, anziché cadere dall’alto, vengono ‘sparate’ dal giocatore nel tentativo di creare combinazioni vincenti in oltre 100 livelli. È temporaneamente gratuito, infine, anche Hidden Object Pro, il gioco perfetto per chi ama aguzzare l’occhio per cercare oggetti nascosti in diversi scenari. Anche in questo caso, l’app presenta diversi livelli giocabili in tre modalità di difficoltà, che stabiliranno il tempo a disposizione dell’utente per completare la ricerca.