Pokémon Go, Niantic svela l’arrivo delle lotte tra giocatori

Le battaglie tra allenatori sono una delle caratteristiche tipiche di Pokémon. Nei giochi della serie principale, disponibili sulle console portatili di Nintendo fin dal 1996, è sempre stato dato ampio spazio ai combattimenti con i personaggi non giocanti e a quelli con gli altri giocatori in carne e ossa, resi sempre interessanti grazie alle caratteristiche uniche di ogni mostriciattolo tascabile. Si tratta di scontri a turno (come quelli dei classici giochi di ruolo in stile Final Fantasy) il cui esito dipende notevolmente dalle capacità strategiche di ogni partecipante. Col passare degli anni, il sistema di combattimento della serie è diventato sempre più complesso, anche per merito dell’aggiunta di nuovi elementi (come le nature e la possibilità di assegnare a ogni Pokémon un oggetto in grado di influenzare in vari modi l’andamento della battaglia), e sono nati dei veri e propri tornei in grado di mettere alla prova le abilità dei migliori giocatori del mondo.

In Pokémon Go la possibilità di lottare con gli altri allenatori è stata assente per oltre due anni, ma sembra che presto la situazione cambierà.

L’introduzione delle lotte tra giocatori

Attraverso una serie di tweet, Niantic, la software house che ha realizzato il gioco, ha rivelato che presto sarà possibile competere con gli altri giocatori in lotte all’ultimo Pokémon. Al momento non è ancora chiaro come funzionerà la nuova modalità, ma è probabile che nei prossimi giorni saranno svelati altri dettagli. La software house avrebbe voluto rendere le lotte tra allenatori disponibili fin dall’inizio, tuttavia è stato necessario più tempo del previsto per implementarle (lo stesso è successo per gli scambi tra giocatori).

Un dicembre leggendario

Sempre su Twitter, Niantic ha rivelato che per tutto dicembre i giocatori di Pokémon Go potranno catturare ben sei Pokémon leggendari. Portando a termine delle Ricerche sul Campo sarà possibile, infatti, provare a entrare in possesso dei tre uccelli leggendari Articuno, Zapdos e Moltres e delle tre bestie leggendarie (talvolta note anche come cani leggendari o gatti leggendari) Suicune, Raikou ed Entei.