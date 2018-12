Facebook Messenger prova modalità per guardare video in contemporanea

Facebook starebbe lavorando a una nuova funzione per Messenger, che consentirebbe a più utenti di guardare uno stesso video contemporaneamente, offrendo anche la possibilità di scambiarsi commenti e reazioni in tempo reale, in maniera simile a quanto si può già fare oggi durante i video in diretta. Le indiscrezioni, riportate da TechCrunch, rivelano che per ora si è trattato solo di una prova interna all’azienda e non è ancora chiaro se prima o poi questa modalità di condivisione sarà rilasciata in tutto il mondo.

Nuovi comandi all’interno del codice

A scoprire il nuovo strumento che Facebook sta mettendo a punto è stato Ananay Arora, fondatore dell’app Timebound. Lo sviluppatore ha individuato all’interno del codice di Messenger il comando che permette di condividere un video e guardarlo nello stesso momento con alcuni amici all’interno di una chat. Arora ha identificato anche un altro comando, che abilita commenti e reazioni in contemporanea tra i membri di una stessa conversazione, ai quali arriverà una notifica al momento dell’invio del contenuto multimediale. Una volta attivata la modalità di condivisione del video, ogni persona della chat può vedere chi sta guardando il video, interagire con gli altri e può mandare avanti o indietro le immagini.

Un portavoce di Facebook ha confermato che si è trattato solo di un test interno, ma potrebbe essere il primo passo verso il rilascio della funzione su scala mondiale, in maniera simile ad altre funzionalità scoperte inizialmente nel codice di Messenger, come la sincronizzazione dei contatti su Instagram.

Un’occasione di guadagno?

In attesa di ulteriori notizie e conferme, TechCrunch rivela che la funzione di condivisione video potrebbe tradursi in un’occasione di guadagno per Messenger. Le chat potrebbero infatti diventare i luoghi dove pubblicizzare video promozionali o i trailer degli ultimi film.

Nel frattempo, è in arrivo un aggiornamento per il servizio di messaggistica offerto da Facebook. Messenger 4 si presenterà con un grafica nuova e semplificata, nella quale saranno visibili solo le tab ‘chat’, ‘contatti’ e ‘esplora’.