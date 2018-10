Squid Learning English: come imparare l’inglese con un’app di notizie

Una buona conoscenza della lingua inglese è ormai un requisito fondamentale per svolgere molteplici mansioni. Si tratta del secondo idioma più utilizzato nel mondo (il primo è il cinese mandarino) e chi lo comprende senza difficoltà può comunicare con un vastissimo numero di persone provenienti da paesi diversi. Per aiutare gli utenti a imparare o perfezionare il proprio inglese, Squid, l’applicazione per dispositivi mobili che consente di leggere sul proprio smartphone i contenuti delle principali testate online, ha lanciato una nuova funzionalità chiamata Squid Learning English. Si tratta di un modulo di apprendimento interno all’app che permette di svolgere delle sessioni di studio interattive basate sulle notizie più recenti.

Un metodo alternativo per imparare l’inglese

Dopo aver letto uno degli articoli tratti da una delle fonti inglesi presenti sulla piattaforma, gli utenti devono svolgere due esercizi interattivi volti a migliorare il lessico e la comprensione del testo. Si tratta di un metodo interessante per approfondire la conoscenza della lingua e mantenersi al tempo stesso aggiornati su quel che succede nel mondo. Dopo ogni sessione vengono mostrati all’utente i risultati ottenuti e le risposte corrette a ogni domanda.

Per poter usufruire delle nuove funzioni è sufficiente aggiungere ‘Learning English’ alla propria lista di categorie preferite. Su Squid, infatti, gli utenti possono personalizzare la propria esperienza scegliendo gli argomenti di proprio interesse tra un buon numero di opzioni disponibili.

Pochi mesi fa, l’applicazione ha tagliato l’importante traguardo del milione di download.

L’immersione linguistica

Squid Learning English fa parte di un programma educativo guidato da un gruppo di linguisti. Si basa sulla ‘language immersion’, un metodo di apprendimento particolarmente efficace che consiste nell’immersione totale all’interno della filosofia e della cultura della lingua straniera nella vita quotidiana.

Per venire incontro alle esigenze di chi non ha ancora una perfetta padronanza della lingua, Squid ha introdotto anche la categoria ‘Easy News’, contenente degli articoli scritti in un inglese semplificato. Inoltre, l’applicazione offre agli insegnanti la possibilità di ricevere una newsletter settimanale utile per scoprire nuovi articoli ed esercizi da proporre agli allievi.