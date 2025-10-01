RØDE Wireless Micro, il sistema wireless ultra compatto per creator

Introduzione
Il nuovo RØDE Wireless Micro è un kit che unisce la qualità sonora professionale con la praticità estrema. Due trasmettitori clip-on, un ricevitore minuscolo e una custodia di ricarica che porta l’autonomia fino a 21 ore. Con il Camera Receiver (CRX) il sistema si apre anche a DSLR e mirrorless, rendendolo davvero universale
Quello che devi sapere
Design compatto e discreto
Il RØDE Wireless Micro è una dichiarazione d’intenti: offrire qualità audio professionale nel corpo di un accessorio tascabile. Ogni trasmettitore pesa appena 12 grammi (18 con il magnete incluso), mentre il ricevitore ne pesa 6. Sono grandi quanto un accendino, ma racchiudono tecnologia wireless di ultima generazione. La finitura nera opaca, elegante e minimal, è pensata per scomparire sulla giacca di un intervistato o sul colletto di una camicia. È un prodotto che sembra progettato non solo per i videomaker, ma anche per chi ama viaggiare leggero: giornalisti in mobilità, creator social, persino chi registra vlog durante un viaggio o una giornata all’aperto.
Setup immediato
Uno dei punti forti del Wireless Micro è la filosofia plug-and-play. Basta accendere i trasmettitori e collegare il ricevitore allo smartphone via USB-C (o Lightning, a seconda della versione) e in meno di 10 secondi si è pronti a registrare. Non serve scaricare software dedicati, né armeggiare con settaggi complicati. È un vantaggio enorme: per chi lavora sul campo il tempo è prezioso, e poter montare e registrare quasi in tempo reale significa catturare momenti che altrimenti andrebbero persi. È la risposta a un’esigenza concreta di chi crea contenuti: immediatezza senza sacrificare la qualità.
Qualità audio ottimizzata
Nonostante le dimensioni ridotte, i trasmettitori integrano un microfono omnidirezionale capace di catturare la voce con chiarezza e naturalezza. La risposta in frequenza va dai 20 Hz ai 20 kHz, coprendo l’intero spettro udibile, e riesce a gestire fino a 135 dB SPL: significa che non teme urla, ambienti rumorosi o improvvisi picchi sonori. Il risultato è un audio pulito, che non sembra provenire da un dispositivo così piccolo. Per i più esigenti c’è l’ingresso TRS da 3,5 mm, che permette di collegare un lavalier esterno e portare la qualità a un livello broadcast, perfetto per reportage o interviste televisive.
Portata del segnale
Il sistema sfrutta la tecnologia RØDE Series IV a 2,4 GHz con crittografia a 128 bit, garantendo un collegamento sicuro e stabile. La portata dichiarata è di oltre 100 metri in linea d’aria, sufficiente per interviste in esterno, videomaking dinamico o riprese in spazi ampi. Ovviamente in contesti con molte interferenze – fiere, concerti, zone urbane molto dense – il range si riduce, ma resta comunque stabile e superiore a molte soluzioni concorrenti. La sensazione è quella di avere libertà di movimento, senza preoccuparsi che il segnale si interrompa.
Autonomia e custodia di ricarica
Un aspetto che colpisce del Wireless Micro è la sua autonomia. Ogni trasmettitore ha circa 7 ore di batteria interna, ma la vera rivoluzione è la custodia di ricarica: non solo protegge i dispositivi, ma offre due ricariche complete extra, portando il totale a circa 21 ore di utilizzo. È come avere un powerbank dedicato, ma integrato nell’ecosistema. Per chi lavora una giornata intera su set itineranti o viaggiando, è un dettaglio che fa la differenza: meno cavi da portare, più sicurezza di non restare mai senza microfono.
Connessioni universali
Il ricevitore del Wireless Micro è progettato per essere davvero universale: via USB-C (o Lightning) funziona come interfaccia audio digitale su smartphone, tablet e laptop. È compatibile con iOS 14+, Android 11+, Windows e macOS. Basta collegarlo e il dispositivo lo riconosce immediatamente come microfono esterno. Questo significa che non solo funziona con le app native di fotocamera e registrazione, ma anche con piattaforme di streaming, podcasting e videoconferenza. Un dispositivo che passa in un attimo da TikTok a una call Zoom, senza dover cambiare setup.
Accessori inclusi
Il kit viene fornito con una serie di accessori che ne completano l’esperienza: parabrezza “furry” per ridurre il rumore del vento nelle registrazioni outdoor, cavi USB-C, clip magnetiche per fissare i trasmettitori e naturalmente la custodia di ricarica. È un pacchetto che non lascia scoperto nulla, pensato per essere usato subito, appena tolto dalla scatola. Un dettaglio che racconta la filosofia RØDE: eliminare le barriere tecniche e permettere a chiunque di produrre contenuti audio-video di qualità.
Prezzo e posizionamento
Con il prezzo di 159,99 euro (ora scontato a 99.99 sul sito ufficiale), il Wireless Micro si posiziona nella fascia media del mercato. È più economico rispetto al fratello maggiore Wireless PRO, che offre funzioni avanzate come la registrazione interna, ma garantisce performance sufficienti per la gran parte dei creator e dei giornalisti digitali. È l’investimento giusto per chi vuole un prodotto affidabile e versatile, senza entrare nel mondo dei sistemi professionali molto più costosi.
Camera Receiver (CRX): per fotocamere
Il vero limite iniziale del Wireless Micro era la mancanza di compatibilità con DSLR e mirrorless. Con il nuovo Camera Receiver (CRX), questo gap è colmato. Si monta direttamente sulla slitta a caldo della fotocamera e si collega via uscita TRS da 3,5 mm. Supporta fino a due trasmettitori contemporaneamente e garantisce fino a 18 ore di operatività. Per filmmaker e giornalisti che girano con fotocamere tradizionali, diventa un accessorio fondamentale.
Disponibilità, Pro e Contro
Al momento, il Camera Receiver è incluso gratuitamente in alcune promozioni all’acquisto del Wireless Micro, mentre in altri mercati viene proposto come accessorio separato (99 euro). È un segnale chiaro: RØDE vuole portare questo ecosistema non solo a creator social, ma anche a chi lavora in contesti video professionali, offrendo un prodotto modulare e scalabile.
PRO:
- Design leggero e ultracompatto
- Setup immediato e senza software
- Audio chiaro, con risposta 20 Hz–20 kHz
- Portata fino a 100 metri in linea d’aria
- Custodia di ricarica con autonomia totale di 21 ore
- Compatibilità universale con smartphone, tablet e laptop
- Accessori inclusi per un utilizzo immediato
CONTRO:
- Nessuna registrazione interna (funzione esclusiva del Wireless PRO)
- In ambienti molto affollati la portata può ridursi
- Camera Receiver venduto separatamente fuori dalle promo