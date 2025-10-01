RØDE Wireless Micro, il sistema wireless ultra compatto per creator

Uno dei punti forti del Wireless Micro è la filosofia plug-and-play. Basta accendere i trasmettitori e collegare il ricevitore allo smartphone via USB-C (o Lightning, a seconda della versione) e in meno di 10 secondi si è pronti a registrare. Non serve scaricare software dedicati, né armeggiare con settaggi complicati. È un vantaggio enorme: per chi lavora sul campo il tempo è prezioso, e poter montare e registrare quasi in tempo reale significa catturare momenti che altrimenti andrebbero persi. È la risposta a un’esigenza concreta di chi crea contenuti: immediatezza senza sacrificare la qualità.