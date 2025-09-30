Philips Evnia 8000: il monitor che unisce gaming e smart working

Il Philips Evnia 8000 si presenta in modo diverso rispetto a tanti monitor da gaming: non è nero, spigoloso e “aggressivo”, ma ha una finitura bianca elegante che lo rende più facile da inserire in un arredamento moderno, sia in salotto sia in uno studio. La diagonale da 31,5 pollici (80 cm) lo colloca nella fascia “grande” senza però diventare ingombrante: è lo schermo giusto per avere un’esperienza immersiva senza occupare tutta la scrivania. Lo stand è regolabile in altezza e inclinazione, per trovare subito la posizione comoda, e c’è anche la possibilità di montarlo a parete o su un braccio VESA.