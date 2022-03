P50 Pro, P50 Pocket e Watch GT Runner: tutto sulle novità Huawei

Due nuovi smartphone molto interessanti e uno smartwatch particolarmente adatto agli amanti della corsa. Sono le novità di Huawei per questo inizio d’anno. In particolare, parliamo dei modelli P50 Pro, il nuovo flagship della casa cinese, del pieghevole glamour P50 Pocket e dell’orologio Watch GT Runner. “Il 2022 - ci racconta Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager di Huawei CBG Italia, presentandoci i tre prodotti - è iniziato sotto i migliori auspici: come Huawei continuiamo a rappresentare una delle aziende leader nell’innovazione tecnologica continuando a rispondere alle esigenze degli utenti finali e continuando a proporre prodotti ad altissimo valore tecnologico”.

Huawei P50 Pro: le caratteristiche principali

Huawei P50 Pro è il nuovo smartphone di punta dell’azienda cinese, ultimo arrivato della serie P che si caratterizza per un ottimo comparto fotografico, uno schermo grande e una batteria molto capiente. In particolare il display da 6,6 pollici è realizzato con un vetro curvo in 3D che supporta l’intera gamma di colori P3 supportando fino a 1,07 miliardi di diverse sfumature, con una frequenza di aggiornamento di 120Hz (dunque, ultra-fluida) e una frequenza di campionamento al tocco di 300 Hz, per giochi ultra-reattivi. A bordo troviamo un processore Snapdragon 888 4G e una batteria da 4.360 mAh che abbiamo trovato performante e che ci ha accompagnato, con un uso intenso, per quasi due giorni. Con la ricarica ultraveloce è invece possibile ricaricare il telefono, nella nostra prova, dallo 0 al 100% in 49 minuti (in mezz’ora si arriva al 74%). Moltissimi i software presenti nella sempre curata EMUI 12, dalle mappe di Petal Maps alla suite per la salute Health, dal telecomando a infrarossi alla bussola, fino a Petal Clip che è un software interessante e intuitivo per modificare al volo video. Huawei P50 Pro, infine, è certificato IP68 per la resistenza alla polvere.

Huawei P50 Pro: il comparto fotografico

Vero e proprio gioiello del P50 Pro è – come sempre quando ci troviamo davanti a un telefono Huawei – il comparto fotografico. Sul lato posteriore troviamo un sistema di fotocamere Dual-Matrix (una True-Chroma da 50 megapixel a colori, una True-Chroma da 40 megapixel monocromatica, una ultra-grandangolare da 13 megapixel e un teleobiettivo da 64 megapixel) che offre moltissime funzionalità e rende le immagini realistiche e estremamente chiare bilanciando la capacità di più obiettivi. Al sistema di imaging ottico, ci spiegano da Huawei, per la prima volta vengono affiancate capacità computazionali che applicano calcoli per correggere errori ottici e riprodurre dettagli minuziosi. Molto interessante anche lo zoom che arriva fino al 200x (ma bisogna avere un cavalletto o la mano molto ferma) mentre il sensore grandangolare supporta la fotografia macro per dettagli ultra-nitidi. Siamo rimasti estremamente soddisfatti dei nostri scatti alla luce del sole e al buio, buona anche la registrazione video (fino alla qualità 4K su tutta la gamma focale) che integra una nuova modalità di stabilizzazione dell’immagine che aiuta gli utenti a catturare video estremamente stabili in movimento.

Huawei P50 Pro: le nostre impressioni, disponibilità e prezzi

L’ultimo nato in casa Huawei, così come il fratello glam P50 Pocket di cui parleremo tra poco e così come gli ultimi smartphone della casa cinese, ha un software proprietario basato sull’esperienza Android che abbiamo trovato come sempre molto completo e reattivo. Mancano i servizi Google ma grazie ad App Gallery che cresce sempre più (“Siamo contenti di vedere che sempre più persone lo utilizzano scaricando anche app, musica, video, screensaver e temi a pagamento”, racconta Furcas) e alla possibilità di poter installare app da store alternativi si riesce a soddisfare la maggior parte delle esigenze (qualche problema possiamo riscontrarlo se usiamo la suite di Google Docs o software specifici/professionali). Molto buono a nostro avviso il comparto fotografico, abbiamo trovato il P50 Pro leggero, maneggevole, potente e veloce da utilizzare. Huawei P50 Pro è venduto in due colori (Cocoa Gold e Golden Black) con memoria Ram da 8 gigabyte e 256 gigabyte di spazio di archiviazione. Il prezzo di listino è 1.199,90 euro.

Huawei P50 Pro: Pro e Contro

PRO

Leggero e potente

Comparto fotografico professionale

CONTRO