Uno smartwatch per misurare la pressione arteriosa comodamente da casa, nelle varie fasi della giornata. Ma anche per tenere traccia della forma fisica e delle fasi del sonno, registrando i dati sulla app correlata. HeartGuide di Omron ha la particolarità di essere clinicamente validato: consente quindi di utilizzare le misurazioni come "bollettino" da presentare al proprio medico.

La tecnologia oscillometrica

La forma è quella di uno smartwatch, con all'interno un bracciale gonfiabile che sfrutta la tecnologia oscillometrica - standard riconosciuto per una misurazione accurata - per la lettura della pressione sanguigna. E' questo a differenziarlo dagli altri dispositivi indossabili, che si basano sulla tecnologia di sensori per la lettura, fornenedo solo stime.

Le altre funzioni

Alla principale funzione, HeartGuide affianca notifiche di e-mail, chiamate e messaggi, oltre alla rilevazione di fattori che forniscono un quadro più completo sulla salute cardiaca dell'utente: passi, calorie bruciate e distanze percorse, ma anche fasi di sonno profondo o di sonno leggero e agitato. Lo smartwatch è acquistabile solo online sul sito di Omron Healthcare, al prezzo di 549 euro. Per tenere traccia di tutti i dati è consigliabile scaricare la app gratuita correlata, HeartAdvisor, che comunque non è obbligatoria per effettuare le misurazioni.

Provato da noi, pro e contro

A Sky tg24 lo abbiamo provato: tra gli aspetti positivi segnaliamo la praticità della misurazione e la durata della carica. Da migliorare, invece, l'ingombro dell'oggetto - che per contenere il bracciale gonfiabile è più pesante e spesso di un normale smartwatch - e le istruzioni cartacee della confezione che sono fornite solo in lingua inglese. Sul sito è comunque possibile consultare le istruzioni in italiano.