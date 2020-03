Dnart, la tecnologia che protegge le opere d’arte. VIDEO

Si chiama DNArt ed è una rivoluzionaria tecnologia anticontraffazione a DNA sintetico. Serve a proteggere le opere d’arte con un’impronta genetica unica e invisibile, indecifrabile da terzi e impossibile da replicare. A svilupparla è stata l’Università di Ca’ Foscari Venezia (in particolare dallo spin off dell’Università ARIES) in accordo con le linee guida fornite dal Ministero per i Beni Culturali.

Nessun danno alle opere

Il DNA sintetico non danneggia le opere, non le altera e non provoca alcuna modifica strutturale della loro superficie. Questa tecnologia funziona oggi su carta, legno e tela. Il prossimo step è renderla compatibile con le opere in vetro, ceramica, metallo e plastica.