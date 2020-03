Abbiamo provato per voi ben due prodotti di Asus per la casa, lo studio e l'ufficio: il mini pc PN62 e il monitor Zen Screen Touch. E così abbiamo creato un vero e proprio pc.

Il mini pc PN62

È un computer ultracompatto utile sia per uso domestico che business. Monta processori Intel Core di decima generazione e si può configurare in base alle proprie esigenze. Asus Mini PC PN62 offre una connettività completa con più porte, inclusa una porta USB 3.1 dedicata per la ricarica di dispositivi come il cellulare, c'è anche un jack audio. È dotato di grafica Intel UHD integrata per la visione di video e immagini in risoluzione 4K.

Ottimo anche il risparmio energetico: consuma fino a 5,8 W al minimo. È anche silenzioso, generando solo 21,5 dBA di rumore al minimo e 37,8 dBA a pieno carico. Bello anche il design e grazie al suo piccolo peso può essere posizionato anche sul retro di un display. Prezzo a partire da 299 euro.

Zen Screen Touch

È simile ad un tablet ma è un monitor portatile full HD da 15,6 pollici. Una buona soluzione per collegare pc, smartphone, console, tablet e fotocamere. Grazie all'app ZenScreen Touch si ha la possibilità di avere uno schermo aggiuntivo per utenti laptop, una visione più precisa di app e contenuti multimediali per chi lavora da smartphone e una buona esperienza di gioco su console quando si è fuori casa. La batteria integrata da 7.800mAh è in grado di offrire fino a quattro ore di autonomia. Il display da 15,6 pollici, in formato 16:9, vanta un pannello IPS antiriflesso con retroilluminazione W-LED luminosi. ZenScreen Touch è disponibile al prezzo consigliato di 419 euro.