Dlink 5593, il modem “libero” per connessioni stabili e veloci. VIDEO

Scegliere un modem ma senza il vincolo di un operatore. È passato ormai più di un anno da quando una direttiva dell’Agcom lascia libertà di scelta ai consumatori. Tra le soluzioni più interessanti sul mercato c’è il d-link 5593. Gli appassionati di videogiochi - ambito che in, certi casi, richiede molta banda a disposizione - potranno sfruttarne al meglio le caratteristiche.

La prova

Durante la nostra prova, si è rivelato un ottimo punto di riferimento per gestire la connessione in tutta la casa. Merito anche della tecnologia chiamata “band steering” che, come un vigile urbano, dirige il traffico dei device connessi ed evita rallentamenti sulla linea. D-link ha lanciato qualche tempo fa la campagna connettiti responsabilmente. Non stupiscono così la possibilità di spegnere con un tasto il wi-fi e di programmare gli orari in cui la connessione è attiva.

Pro

Semplice da configurare

Connessione veloce e stabile

Contro

Solo i videogiocatori possono sfruttarne a pieno le potenzialità