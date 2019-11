Sony lancia le WF-1000XM3, gli auricolari che cancellano il rumore

Con le nuove WF-1000XM3 Sony espande la celebre famiglia delle 1000X aggiungendo un apparato di nuova generazione e totalmente wireless. Con questi nuovi auricolari Sony migliora la tecnologia di eliminazione del rumore grazie al nuovo processore e al Dual Noise Sensor.

La prova a bordo del tram

Due microfoni posizionati sulle cuffie catturano tutti i suoni ambientali, poi il processore di eliminazione del rumore crea un'onda sonora inversa per compensare i fastidiosi suoni di fondo. Le abbiamo provate a bordo di un tram storico in pieno centro a Milano e l'effetto è stato sorprendente. I rumori meccanici del tram si percepiscono appena, completamente sparita la conversazione del vicino di posto. Ottima la qualità del suono.

Gli auricolari

Migliorata la trasmissione audio via bluetooth, che non avviene più da sinistra a destra, ma in simultanea. Ottima anche l'ergonomia degli auricolari. Grazie alla tripla tenuta le cuffie restano ben posizionate nell'orecchio. All'interno della scatola ampia scelta di gommini per ancorare le cuffie alle orecchie. Sono un po’ rigide, quindi non le consigliamo per fare sport.

Ottima batteria

Elegante il design delle cuffie così come la custodia con il suo nero e giallo champagne. Il case funziona anche come ricarica per gli auricolari. L'autonomia della batteria è di 24 ore con la funzione di eliminazione del rumore attiva. Molto utile la ricarica rapida: in soli 10 minuti si ottengono fino a 90 minuti di durata della batteria.

Le funzioni

Con il semplice tocco del dito si può attivare o disattivare la cancellazione del rumore e abbassare il volume per sentire i suoni ambientali. In questo modo è possibile conversare con le persone attorno senza togliere le cuffie. Ma per regolare l'audio bisogna utilizzare lo smartphone, situazione che può dare fastidio. Le WF-1000XM3 sono un po' costose: 250 euro.