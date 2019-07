Kube & The Cage, due acceleratori di sviluppo per figure manageriali realizzati da Newton

Cos’è l’acceleratore “Kube”

Per affrontare al meglio la sfida dei nostri tempi è essenziale cambiare modo di pensare, acquisire ed applicare nuove competenze alla nostra vita lavorativa. E questo si può fare anche utilizzando l'acceleratore Kube, esperienza a rilascio prolungato, fondata sull'utilizzo di una stanza insonorizzata, un ambiente di simulazione tecnologico dove il fruitore deve gestire una storia di business dal taglio complesso (come, per esempio, il lancio di nuovi prodotti e ingresso in nuovi mercati) rispondendo alle sollecitazioni degli attori presenti in regia e coordinati da un formatore. L'obiettivo di ogni fruitore è quello di incidere sul corso degli eventi, fare la differenza, attraverso la scelta di soluzioni che dimostrino competenze di business sia di carattere strategico che esecutivo.

The Cage, un nuovo metodo di apprendimento

The Cage è un format di Learning Experience basato sull’immersione in un thriller psicologico con il quale i soggetti interagiscono determinando l’evoluzione della storia. È un movie appassionante e interattivo che ha come fine la liberazione di tutti i prigionieri dalla “gabbia”, resa possibile solo in base alle scelte dei partecipanti a cui verrà chiesto di decidere, singolarmente o in gruppo, cosa fare per risolvere brillantemente la situazione. L’esperienza di The Cage è fruibile attraverso l’app scaricabile su PC o Smartphone e come movie interattivo live.

Obiettivo competitività

Due progetti contemporanei, innovativi che sicuramente cambieranno la visione delle figure manageriali e che, senza alcun dubbio, le renderanno sempre più competitive in un mercato in continua evoluzione.