Buckingham Palace cerca un esperto per gestire i social della Regina

Buckingham Palace è alla ricerca di una figura professionale per curare la presenza online della Regina Elisabetta. Nell’inserzione, pubblicata su LinkedIn, è possibile leggere che i contenuti di chi sarà scelto per il ruolo saranno visti da milioni di persone in tutto il mondo. Gli esperti di comunicazione online potranno inviare le proprie candidature fino al 24 dicembre. “Il lavoro consisterà nel cercare sempre nuovi modi per mantenere la Regina al centro dell’attenzione e portare gli utenti a interessarsi alle attività della famiglia reale”, spiega The Royal Household su LinkedIn. Chi otterrà il ruolo di “Head of Digital Engagement” dovrà coordinare il team che gestirà i profili pubblici della famiglia reale su tutti i social media e riceverà un compenso di 45.000-50.000 sterline (circa 53.000-60.000 euro). I benefit includeranno anche dei pasti gratuiti. La selezione sarà particolarmente scrupolosa e premierà i professionisti in grado di mantenere alto il prestigio di Buckingham Palace.

I requisiti necessari

Possono candidarsi per il ruolo tutte le persone che, oltre a parlare benissimo l’inglese, hanno molti anni di esperienza nella gestione dei social media, dei siti web o di altre piattaforme digitali. È richiesta anche la capacità di prendere delle importanti decisioni strategiche e di rispettare delle scadenze piuttosto rigide, il tutto senza mai smettere di curare al meglio l’immagine della famiglia reale. “Cerchiamo un professionista innovativo e creativo, in grado di scrivere dei testi accattivanti ed esperto nella creazione di contenuti digitali per diversi target, obiettivi e formati”. Altri requisiti includono la capacità di usare senza difficoltà i content management systems (cms) e i principali tool per l’analisi del traffico di rete. Inoltre, il candidato ideale deve avere una solida conoscenza degli aspetti tecnici delle piattaforme digitali, oltre a una buona familiarità col codice html. Sono aperte le candidature anche per altre posizioni, come “Direttore dei viaggi reali”.