Il Pretzel, il tipico pane della Germania bavarese a forma di anello intrecciato, è il protagonista del doodle di Google del 21 settembre 2019. Il motore di ricerca ha deciso di festeggiare l'inizio dell'Oktoberfest, la festa nota soprattutto per la birra e che quest'anno terminerà il 6 ottobre, dedicando un video al cibo più rappresentativo del Paese. (COSA SAPERE SULL'OKTOBERFEST - I PAESI DOVE SI BEVE PIÙ BIRRA)

Le origini del Pretzel

Il Pretzel, anche detto Brezel, ha origini centenarie anche se non si hanno certezze su chi l'abbia inventato. Alcune fonti ritengono che questo tipo di pane sia stato realizzato per la prima volta in un monastero nel Sud della Francia, altri sostengono sia nato in Svizzera o Austria. L'impasto non prevede latte e uova ma solo farina di grano tenero, malto, lievito di birra, acqua e bicarbonato di sodio, e per molto tempo il Pretzel venne consumato nei periodi di Quaresima e durante i digiuni previsti dalla religione cattolica.

Il nome potrebbe derivare dal latino

Il nome Pretzel, o Brezel, si pensa provenga dal latino medievale "bracellus", che significava braccialetto, o da "bracchiola", braccine, che potrebbe indicare i due bracci tipici della sua forma, che secondo alcuni rappresenterebbero le braccia di un monaco in preghiera. Per ottenere consistenza e lucidità, i Pretzel, prima di essere cotti, vengono immersi in acqua bollente e soda.