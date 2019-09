Google dedica il doodle di oggi a Ruth Pfau, nota anche come la "Madre Teresa pachistana". Nella pagina iniziale del motore di ricerca campeggia l'immagine di Pfau, medico e suora nata in Germania il 9 settembre del 1929, che dedicò gran parte della sua vita all'assistenza dei malati di lebbra in Pakistan. La dottoressa Pfau è morta il 10 agosto 2017, all'età di 87 anni, e il Pakistan ha celebrato per lei funerali di Stato.

Chi era Ruth Pfau

Nata a Lipsia, suor Pfau fu mandata in Pakistan nel 1960 dalla superiora delle Sorelle francescane del Cuore di Gesù e Maria Immacolata per coordinare un servizio medico per gli studenti pachistani. Dopo essersi resa conto della gravità della lebbra in Pakistan, decise di non rientrare in Germania e di continuare il suo lavoro vicino alle persone sofferenti per questa malattia infettiva e cronica.

Il suo contributo in Pakistan

Nel 1988 il governo concesse alla suora la cittadinanza pachistana. La dottoressa Pfau fu fra le fondatrici del Centro per lebbrosi Maria Adelaide e contribuì all'annuncio nel 1996 da parte dell'Organizzazione mondiale della Sanità del Pakistan come "Paese libero dalla lebbra".

I funerali di Stato

Nell'agosto del 2017, i suoi funerali di Stato in Pakistan furono molto partecipati. Le tv mostrarono il suo feretro, avvolto nella bandiera pachistana e ricoperto di fiori, portato a spalla da un drappello di militari nella Cattedrale di Saint Patrick di Karachi.