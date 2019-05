Facebook Film debutta in Italia: il cinema sbarca sui social

Facebook Film è la nuova funzione lanciata dal social network per gli appassionati di cinema. Da oggi, gli utenti potranno sfruttare la piattaforma per scoprire i film in programmazione e scegliere lo spettacolo preferito tra quelli proposti nelle sale che si trovano nelle vicinanze. La sezione Film è accessibile direttamente dal menù presente sulla pagina principale di Facebook, il News Feed. La piattaforma di Mark Zuckerberg ha deciso di inaugurare la funzione in Italia, dopo il debutto negli Stati Uniti e il lancio già avvenuto in Canada e Regno Unito.

Facebook Film, come funziona

Come informarsi sul film ideale da vedere? Da oggi, il popolare social blu offre la risposta anche a questa domanda. Facebook Film è infatti una sezione dedicata a chi è sempre alla ricerca delle ultime novità cinematografiche e vuole organizzare un pomeriggio o una serata al cinema in pochi click. Per utilizzare la nuova funzione basta selezionare l’icona con la pellicola cinematografica posta nel menù laterale, che porterà direttamente a una pagina divisa in due sezioni distinte. Nella prima, ‘Film’, gli utenti troveranno tutte le informazioni sugli spettacoli attualmente proiettati in sala, dal riassunto della trama a trailer e cast. Spostandosi invece sulla sezione ‘Cinema’, si potranno vedere nel dettaglio gli orari dei film e le sale in cui sono trasmessi: da qui, inoltre, sarà possibile passare direttamente al sito del cinema per acquistare i biglietti dello spettacolo desiderato.

Godzilla II già su Facebook Film

Facebook Film sarà inoltre integrato con altre parti del social network, per renderne più semplice il funzionamento e aumentarne l’utilità. Per esempio, mettendo ‘mi piace’ alla pagina di un film in uscita o già nelle sale, gli utenti avranno a disposizione le opzioni ‘mi interessa’ e ‘controlla orari’ per ottenere in maniera veloce altre utili informazioni. Secondo quanto annunciato in una nota dell’azienda, al lancio di Facebook Film verranno affiancate dal 3 giugno nuove opzioni che “saranno a disposizione di tutte le major per rendere ancora più interattiva l'esperienza cinematografica per ciascuno dei loro titoli”. Tra le case più importanti, Warner Bros. Entertainment Italia testerà fin da subito la nuova sezione con l’uscita di Godzilla II King of the Monsters, fissata per il 30 maggio.