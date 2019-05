Google lancia Viaggi, portale per partenze più semplici e organizzate

Google ha deciso di racchiudere in un unico nuovo portale alcuni dei suoi principali strumenti per l’organizzazione di viaggi. Con una nota sul proprio blog ufficiale, il colosso statunitense ha annunciato che l’app Trips e i servizi di ricerca per hotel e viaggi sono ora integrati nel sito Google Viaggi, pensato per semplificare la pianificazioni di itinerari. Accedendo alla nuova pagina è infatti possibile ottenere tutte le informazioni utili riguardanti una specifica destinazione ma anche tenere traccia di ricevute relative a eventuali prenotazioni già effettuate senza dover utilizzare più applicazioni contemporaneamente e risparmiando tempo ed energie.

Google Viaggi semplifica l’organizzazione

Gli itinerari turistici fai-da-te sono ormai sempre più in voga e Google Viaggi si riferisce proprio a chi ama organizzarsi in modo indipendente, che sia per un breve weekend o per il viaggio desiderato da una vita. Il nuovo sito di Mountain View riunisce infatti i principali strumenti sviluppati in questi anni per pianificare un itinerario ed è pensato per accompagnare il viaggiatore passo per passo nella definizione del percorso. Accedendo al sito, l’utente si ritrova subito nella sezione ‘Viaggi’, dalla quale partire digitando la destinazione scelta. Lì inizierà poi la vera e propria navigazione attraverso il portale: approdando in ‘Esplora’ si otterranno più informazioni sulla località, con la possibilità di consultare la lista delle ‘cose da fare’ o persino itinerari consigliati per visitare una città in giornata.

Prenotare voli e hotel su Google Viaggi

Oltre a curare l’organizzazione, Google Viaggi vuole rendere più semplice anche la prenotazione di voli e hotel: nella sezione ‘Esplora’, inserendo le date del proprio viaggio, il portale proporrà in automatico un comparatore di voli, con gli hotel migliori per ogni combinazione temporale. Per avere informazioni più dettagliate su aerei e alloggi è poi possibile spostarsi nelle sezioni dedicate ‘Voli’ e ‘Hotel’. A seconda delle attività realizzate sul sito, Google Viaggi terrà traccia di ricerche e prenotazioni per rendere più facile ogni accesso e “nelle prossime settimane sarà possibile aggiungere manualmente altre riserve”. Infine, Mountain View ha annunciato che prossimamente molti degli strumenti presenti su Viaggi verranno integrati in Google Maps, per “aiutarti a trovare velocemente le informazioni più utili, ripartendo da dove avevi lasciato su qualsiasi device”.