Apple svela il nuovo MacBook Pro 13: tutte le caratteristiche

Dopo aver alzato il sipario su una versione aggiornata del MacBook Air, Apple ha svelato a sorpresa la tanto vociferata nuova generazione di MacBook Pro 13. Proprio come MacBook Pro da 16 pollici, svelato lo scorso novembre, e il nuovo MacBook Air, anche il nuovo dispositivo con schermo da 13 pollici integra la tastiera Magic Keyboard, che abbandona i tasti con meccanismo a farfalla per sostituirli con nuovi switch a forbice.

MacBook Pro da 13 pollici è già disponibile all’acquisto sull’Apple Store con consegna prevista tra il 13 e il 15 maggio. La variante base con processori Intel Core di ottava generazione, 8 Gigabyte di RAM e 256 Gigabyte di SSD, costa 1.529 euro. Il modello con processori di decima generazione, 16 Gigabyte di RAM e 512 Gigabyte di SSD, invece, può essere acquistato al prezzo base di 2.229 euro. Tutte le versioni sono disponibili in due varianti cromatiche: Silver e Space Grey.

MacBook Pro 13: tutte le caratteristiche

Il nuovo computer della mela, basato sui processori Intel Core di decima generazione, con architettura quad-core, promette di offrire prestazioni superiori di 2,8 volte rispetto ai pc dual-core. Con schermo Retina retroilluminato da 13,3 pollici con risoluzione di 2.560 x 1.600 pixel, il display di MacBook Pro può raggiungere i 500 nit di luminosità e supportare l'ampia gamma di colori P3. Completano l’offerta quattro porte USB-C Thunderbolt 3 e il jack audio da 3.5 mm.

Sul fronte grafico, come spiegano gli sviluppatori sul sito ufficiale di apple, “il processore Intel di decima generazione con Iris Plus Graphics offre prestazioni grafiche migliorate fino all’80% rispetto alla generazione precedente Il risultato? Con MacBook Pro 13 il montaggio video è veloce e senza intoppi, il rendering 3D più rapido e i giochi fluidi come non mai”.

Per quanto riguarda la batteria, MacBook Pro 13 con caricabatterie da 61w incluso nella confezione, ne monta una in grado di offrire 10 ore di autonomia in navigazione web continuativa sotto rete Wi-Fi.