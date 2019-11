Tra i tantissimi prodotti tecnologici che il Black Friday 2019 propone in forte sconto, ci sono anche gli smartwatch, orologi moderni ormai diventati molto ambiti per tanti, viste le numerose funzionalità che consentono di sfruttare. Tra queste, oltre all’ora, quella di poter seguire lo stato di salute attraverso il monitoraggio del battito cardiaco o il contapassi, quella di poter accedere alle notifiche del proprio smartphone, ascoltare la musica o ancora accedere ad informazioni sul meteo. Ma quali sono gli smartwatch più consigliati? Eccone una selezione, con dispositivi appartenenti a diverse fasce di prezzo.

Top di gamma

Tra i top di gamma c’è sicuramente l’Apple Watch. Abbastanza appetibile il Serie 4, nonostante il suo successore, il Serie 5, sia già disponibile sul mercato: con il Black Friday potrebbe presentarsi l’occasione di acquistare uno smartwatch di qualità a prezzo comunque più basso. Su Amazon, tra le varie proposte, c’è quella dell’usato, molto conveniente a partire dal prezzo. Si trovano modelli del Serie 4 a partire da 343,85 mentre il 5 viene proposto a partire da 409 euro. Il dispositivo è uno tra quelli con la superficie del display più ampia, dispone di un potente processore S4 dual-core, vanta un cardiofrequenzimetro molto affidabile e offre piene garanzie anche considerando il marchio Apple.

Per runner e ciclisti

Un altro smartwatch interessante è il Garmin Fenix 5S Plus, presente su Amazon con un’offerta attualmente a 499 euro. Tra le tante funzionalità che presenta, ecco quella che permette di visualizzare sul display in vetro minerale mappe a colori che consentono di orientarsi in modo semplice e intuitivo. Per runner e i ciclisti, il dispositivo è in grado anche di generare percorsi basati sulla popolarità di percorrenza degli altri utenti. Lo smartwatch, inoltre, dispone di un ricevitore satellitare geostazionario per rendere ancora più precisa la localizzazione. Ha una memoria di 4GB, cosa che permette di inserire alcuni tra i propri brani musicali preferiti, funzione utile quando si va a correre e non si vuole portare con sé lo smartphone.

Un dispositivo di casa Huawei

Con una cifra intorno ai 130 euro si può invece acquistare il Huawei Watch GT, smartwatch dotato di un display da 1,39 pollici e tecnologia Amoled, dotato di un’autonomia della batteria massima che può arrivare fino alle due settimane. Oltre alle normali funzioni di monitoraggio della salute, permette di effettuare e ricevere chiamate, di collegarsi ad auricolari bluetooth e inoltre incorpora vari sensori tra i quali la bussola, l’accelerometro, il giroscopio, infrarossi e cardiofrequenzimetro ottico.

Tra Fitbit e un fitness tracker

Restando ancora in una fascia media, in quanto a prezzo, ecco il Fitbit Ionic che su Amazon si può trovare a 199, in attesa magari di sconti ulteriori. Il dispositivo propone diverse funzioni tra cui il rilevamento dell’attività del sonno, la consultazione di app e l’ascolto della musica, tramite Deezer. Dispone anche della funzione “che aiuta a registrare sull’app di riferimento gli step dei propri allenamenti. Infine, a prezzo decisamente più modico, c’è il Chereeki Fitness Tracker, disponibile anche a 39.99 euro. Dotato di display quadrato da 1,3 pollici, ha tutte le funzioni base tipiche di questi dispositivi. dal cardiofrequenzimetro al monitoraggio del sonno, dall’ascolto della musica in riproduzione sullo smartphone, alle notifiche supportate da i più importanti social network.