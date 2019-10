Huawei Enjoy 10s ufficiale: prezzo e caratteristiche

Dopo la presentazione ufficiale del tanto atteso pieghevole 5G più veloce al mondo, Huawei ha lanciato ufficialmente Enjoy 10s, il nuovo smartphone di fascia media molto simile per design e caratteristiche a Honor 20 Lite Youth Edition, che ha recentemente debuttato sul mercato cinese.

Enjoy 10s, proprio come il ‘quasi fratello’ lanciato da Honor, ha uno schermo da 6,3 pollici con risoluzione FDH+ e fotocamera integrata nel notch centrale, monta il processore Kirin 730F ed è disponibile con un solo taglio di memoria: offre 6GB di Ram e 64GB di spazio per conservare i contenuti.

Il nuovo smartphone targato Huawei è già disponibile in Cina su VMall al prezzo di 1.599 Yuan, ovvero circa 203 euro, in tre diverse varianti cromatiche.

Huawei Enjoy 10s: caratteristiche

Il nuovo Enjoy 10s, con sistema operativo Android Pie 9.0, ‘copia’ da Honor 20 Lite Youth Edition anche il comparto fotografico. Monta una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel, abbinato a una lente grandangolare da 8 megapixel e a un sensore per la profondità.

La fotocamera per i selfie è, invece, da 16 megapixel.

Per quanto riguarda la batteria, il nuovo smartphone ne monta una da 4.000 mAh, con supporto alla ricarica rapita a 10W tramite porta USB Type C.

Huawei, sbarca in Italia Nova 5T: prezzo e caratteristiche

Dal 23 ottobre 2019 è disponibile anche il Italia Nova 5T, il nuovo smartphone di fascia media di Huawei, ma con alcune delle caratteristiche dei top di gamma.

Nova 5T ha un prezzo di listino di 429,90 euro ed è disponibile in tre varianti cromatiche: Crush Blue, Dark Black e Midsummer Purple.

Uno dei suoi punti di forza è sicuramente il comparto fotografico: il dispositivo ha una fotocamera posteriore con lente principale da 48 megapixel abbinata ad altri 3 sensori prestanti. La camera per i selfie è da 32 megapixel.

Nova 5T, con batteria da 3.750 mAh ha come sistema operativo Android 9 Pie con EMUI 9.1.1 e come processore SoC Kirin.