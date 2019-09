Polaroid, la multinazionale statunitense specializzata in fotografia, ha progettato una stampante portatile utile per dare forma agli scatti importanti che altrimenti, come spesso succede al giorno d’oggi, rimarrebbero ‘imprigionati’ nella memoria degli smartphone.

Si chiama Polaroid Lab ed è simile per aspetto alle bilance utilizzate per pesare gli alimenti in cucina.

Una volta scelta l’immagine da stampare, basta appoggiare il proprio smartphone con lo schermo rivolto verso il basso nella struttura posta in alto la stampante, per trasformare un’immagine digitale in un ricordo da conservare nelle pagine del proprio diario o da appendere, ben in vista, sulla pareti della propria camera.

Come funziona Polaroid Lab

Polaroid Lab fotografa e stampa istantaneamente quanto in mostra sul display del proprio telefonino. Una soluzione che sicuramente compromette la qualità delle stampa, ma che in pochi minuti offre agli utenti la possibilità di poter toccar con mano un proprio scatto.

La stampante funziona in abbinamento all’app dedicata Polaroid Originals.

Consultando l’applicazione dal proprio smartphone, gli utenti possono decidere varie impostazioni del colore, quali l’esposizione o altri parametri dello scatto. È, inoltre, possibile scegliere se si desidera stampare una singola immagine o se si opta per un simpatico collage, composto da un massimo di nove stampe.

Prima di poter procedere alla stampa in formato Polaroid è necessario allineare il display del proprio smartphone con la cornice montata sulla fotocamera con tre obiettivi integrata nella stampante.

Permette di abbinare una stampa a un video

Polaroid Lab vanta anche una funzionalità pensata per gli utenti più smart: è possibile abbinare una stampa a un video. Così facendo, basterà inquadrare la foto sfruttando la funzione AR del proprio smartphone, per poter visualizzare il filmato associato.

Secondo quanto riporta The Verge, che ha potuto testare il prodotto in anteprima, in termini di qualità, i risultati offerti dalla stampante portatile di Polaroid sarebbero buoni ma non entusiasmanti.

Polaroid Lab debutterà sul mercato probabilmente nel mese di ottobre 2019.