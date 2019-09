Adidas e Zound, azienda svedese produttrice di device audio, hanno scelto l’Ifa 2019 di Berlino per presentare i frutti della propria ultima collaborazione, le cuffie Adidas RPT-01 e gli auricolari FWD-01. Entrambi i dispositivi puntano a soddisfare le esigenze, differenti a seconda dei casi, di chi non vuole rinunciare alla musica o al podcast preferito anche mentre pratica sport: se il modello FWD-01 è pensato soprattutto per chi cerca un device non ingombrante, le cuffie RPT-01 offrono maggiore isolamento dall’ambiente esterno mettendo l’esperienza acustica in primo piano sia sul tapis-roulant che su mezzi pubblici affollati.

Adidas FWD-01, gli auricolari anti-groviglio e anti-sudore

Realizzati in partnership con Zound, gli auricolari wireless Adidas FWD-01 sono ideali per gli sportivi che cercano in primis comodità e semplicità. Dotate di un laccio anti groviglio che permette di indossarle o riporle velocemente in uno zaino senza pericolo di rovinarle, le cuffiette offrono fino a 16 ore di autonomia grazie alla ricarica rapida tramite USB-C. I gommini intercambiabili consentono all’utilizzatore di raggiungere il livello di confort massimo, mentre le alette, disponibili in tre misure, mantengono gli auricolari in posizione anche durante l’attività sportiva. Gli auricolari FWD-01 sono dunque ideali per corridori e non solo, poiché resistenti ad acqua e sudore come mostra la certificazione IPX4. Dal 25 settembre il modello sarà disponibile a 129,99 euro.

I nuovi auricolari wireless Adidas FWD-01 (Adidas)

Adidas RPT-01, le cuffie con tessuto lavabile

Ideali per lo sport ma anche per la vita di tutti i giorni. È questa l’essenza delle cuffie RPT-01, il secondo dei device audio presentati da Adidas e Zound all’Ifa 2019. Nonostante le dimensioni maggiori rispetto agli auricolari, il modello non rinuncia alla comodità grazie a una struttura flessibile e resistente che consente di ruotare o torcere l’arco fino a ottenere la forma desiderata. Il tessuto che riveste il telaio e i padiglioni auricolari è sviluppato per resistere alla sudorazione (presenta la certificazione IPX4) durante l’attività fisica senza rovinarsi, complice la possibilità di lavarlo in lavatrice. Le cuffie RPT-01 sono pensate però anche per chi si sposta sui mezzi o in giro per la città, con una qualità audio garantita dall’esperienza di Zound. Oltre alla tecnologia wireless come FWD-01, questo modello è dotato di un piccolo tasto posizionato sul lato sinistro a cui si può abbinare una specifica funzione tramite l’apposita applicazione. Le Adidas RPT-01 saranno in vendita a un prezzo di 139,99 euro.