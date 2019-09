Ifa 2019, nuovi smartwatch per Diesel e Emporio Armani

Ci sono anche Emporio Armani e Diesel nella lista dei brand degli smartwatch presentati nel corso di Ifa 2019 a Berlino. I due marchi italiani, da qualche anno attivi anche nel mercato degli orologi intelligenti grazie alla partnership con Fossil Group, hanno approfittato della grande fiera berlinese per svelare i nuovi device indossabili, entrambi basati su Wear OS, sistema operativo prodotto da Google. Un altro elemento in comune tra Smartwatch 3 di Armani e Diesel Axial è il processore Snapdragon Wear 3100; c’è una chiara differenza, invece, per ciò che riguarda il lato estetico, che in entrambi i casi rispecchia lo stile dei rispettivi brand.

Armani Smartwatch 3, eleganza e super batteria

Caratterizzato dal giusto mix di eleganza e semplicità, Smartwatch 3 è la nuova aggiunta della serie Emporio Armani Connected. La cassa nera in alluminio è abbinata a inserti disponibili in diversi colori, dal giallo fino all’arancione e l’azzurro, ma anche in versione total black. Il display da 1,28 pollici vanta una tecnologia Amoled, mentre la memoria interna dell’orologio raggiunge gli 8 GB, abbinati a 1 GB di Ram. Armani e Fossil hanno inoltre dotato il dispositivo di una batteria di lunga durata, grazie anche a quattro specifiche modalità di utilizzo che prolungano la carica dello smartwatch. Tra le funzioni disponibili, da sottolineare la possibilità di effettuare e ricevere chiamate grazie al microfono, il chip NFC per pagare con Google Pay oltre al monitoraggio Gps e del battito cardiaco. Smartwatch 3 arriverà a ottobre 2019, con un prezzo intorno ai 350 euro.

Diesel Axial: stesse funzioni, stile differente

Sono molto simili le caratteristiche e le funzioni di Diesel Axial, che presenta però un aspetto più elaborato e particolare: la cassa è disponibile nelle colorazioni grigio, oro e argento, oltre al tradizionale nero; per quanto riguarda invece i cinturini, la scelta riguarda i materiali, con le opzioni in pelle, acciaio o denim. Estetica a parte, lato che mette in mostra lo stile di Diesel, lo smartwatch presenta le stesse combinazioni tra Ram e memoria interna (1 e 8 GB) e il medesimo display Amoled da 1,28 pollici. Stesso discorso per le funzioni del device, che può rilevare il battito cardiaco, permette di archiviare e gestire la musica, integra il monitoraggio Gps e il chip NFC con supporto per Google Pay. Anche Diesel Axial sarà disponibile da ottobre allo stesso prezzo di 350 euro.