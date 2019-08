Snapchat, Spectacles 3: i nuovi occhiali con doppia fotocamera HD

Snap, la società a capo di Snapchat, l’applicazione nota per i messaggi che scompaiono dopo 24 ore e per i filtri fotografici, annuncia la terza edizione degli occhiali Spectacles, ancora più prestanti rispetto ai modelli precedenti.

Spectacles 3 vantano un design completamente rivisitato e una doppia fotocamera in HD, perfetta per catturare la profondità e la tridimensionalità di ciò che si osserva.

Gli utenti interessati all’acquisto possono scegliere tra due diversi modelli caratterizzati da due distinte colorazioni: Carbon e Mineral.

I nuovi occhiali, abbinati a resistenti custodie di ricarica con cavo USB-C, sono sono già disponibili in preorder sul sito ufficiale al prezzo di 370 euro. La loro distribuzione inizierà a partire dal prossimo autunno.

"Il mondo, dal tuo punto di vista"

“Il mondo, dal tuo punto di vista”: è questo lo slogan scelto da Snapchat per presentare i nuovi Spectacles 3, caratterizzati da una struttura resistente in lamiera di acciaio inossidabile. Gli occhiali smart permettono di sincronizzare in modalità wireless video e foto con il proprio smartphone, potendo così personalizzare i propri scatti con i divertenti e amati filtri ed effetti in 3D disponibili sull’applicazione.

Grazie alla doppia fotocamera HD è possibile registrare video 3D a 60 fps, della durata massima di 60 secondi. Gli occhiali integrano anche 4 microfoni di ultima generazione che catturano fedelmente i suoni e sono dotati di LED che si accendono quando le fotocamere sono in funzione.

Custodia di ricarica in pelle

Riponendoli nell’apposita custodia in pelle, è possibile ricaricarli anche quando si è impegnati in gite fuori porta, riuscendo così a catturare ogni singolo momento delle proprie avventure. La case offre fino a quattro ricariche complete.

Sia gli Spectacles 3 che gli accessori abbinati non sono resistenti all’acqua, ragion per cui è fondamentale fare attenzione durante il loro utilizzo, evitando di indossarli in mare o quando piove copiosamente.