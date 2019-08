Nubia Z20 ottiene la certificazione del TENAA, le specifiche tecniche

È ufficiale, sta per arrivare Nubia NX627J: il nuovo smartphone della società cinese ha ottenuto la certificazione del TENAA. Non si hanno per ora informazioni certe riguardo il suo nome ufficiale; alcuni rumors tuttavia fanno riferimento a Nubia Z20, citato nelle scorse settimane anche dallo stesso Ni Fei, CEO dell’azienda. La scheda tecnica pubblicata nel database TENAA svela alcune di quelle che molto probabilmente saranno le specifiche tecniche del nuovo smartphone che avrà un doppio schermo OLED. Nubia Z20 verrà probabilmente presentato nel corso di un evento dedicato in programma l’otto agosto 2019.

Specifiche tecniche di Nubia Z20: tripla fotocamera posteriore

Il nuovo smartphone di Nubia sarà un dual screen: avrà un display con diagonale da 6,42 pollici e risoluzione FHD+ sulla parte frontale, mentre sul retro ne monterà uno da 5,1 pollici.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Nubia Z20 sarà dotato di una tripla fotocamera posteriore con sensori da 48, 8 e 16 Megapixel e doppio flash LED.

Assente la fotocamera frontale: per scattarsi i selfie agli utenti basterà girare il telefono e sfruttare i sensori della camera posteriore, potendosi ammirare dallo schermo sul retro.

Nubia NX627J, inoltre, monterà il sistema operativo Android Pie 9.0 e una batteria da 3900 mAh. Sarà, inoltre, disponibile in due diverse colorazioni: rosso e nero.

Vivo, un brevetto svela nuovo smartphone con doppio schermo

Anche Vivo sarebbe al lavoro su un nuovo smartphone dual screen. L’azienda ha recentemente depositato il suo brevetto presso il World Intellectual Property Office. Probabilmente arriveranno due nuovi device entrambi con doppio schermo che avranno come unica differenza la pozione dell’anello Led circolare: in uno dei due sarà sul retro verso sinistra, nell’altro avrà una forma circolare e sarà posto verso destra.

I nuovi smartphone Vivo probabilmente saranno un’evoluzione di Nex Dual Display Edition, annunciato lo scorso dicembre.