Reon Pocket, in arrivo il condizionatore indossabile di Sony

Dall’anno prossimo il forte caldo e il sudore non saranno più un problema. Da un colosso della tecnologia arriva un pratico aiuto per tutte le persone che soffrono particolarmente il caldo, utile soprattutto nelle giornate estive dove le temperature sono sensibilmente alte.

Il dispositivo ‘salva estate’ si chiama Reon Pocket ed è un prototipo sviluppato da Sony, attualmente in cerca di sostenitori sulla piattaforma giapponese di crowdfunding First-flight.

Si tratta di un piccolo condizionatore indossabile in grado di abbassare la temperatura all’interno degli abiti fino a un massimo di 13 gradi. Se tutto andrà come previsto, le consegne di Reon Pocket inizieranno nel mese di marzo 2020, giusto in tempo per la prossima estate.

Come funziona Reon Pocket

Reon Pocket quando inserito all’interno di un’apposita tasca nel retro delle magliette, a ridosso del collo, sfrutta ‘l’effetto Peltier’ per rilasciare o assorbire il calore, proprio come un piccolo condizionatore. Perfetto sia in estate che in inverno, il nuovo dispositivo di Sony è in grado di alzare la temperatura sotto la camicia fino a un massimo di otto gradi.

La nuova tecnologia funziona abbinata a un'applicazione dedicata, che consente di regolare manualmente la temperatura a seconda delle proprie esigenze.

Prestante anche la batteria: secondo quanto rivelato dagli sviluppatori, è in grado di offrire un’autonomia massima di 24 ore consecutive con una sola ricarica.

Sul sito è disponibile in preorder al prezzo di circa 105 euro

Sul sito di crowdfunding, Reon Pocket è disponibile in preorder al prezzo di ¥12,760, ovvero circa 105 euro. Dal suo arrivo sulla piattaforma sono oltre 4000 gli utenti che hanno deciso di finanziare il suo progetto. Finora questa possibilità è riservata agli utenti giapponesi. In futuro, tuttavia, molto probabilmente Reon Pocket verrà distribuito anche nel resto del mondo. Bisognerà attendere fino alla prossima estate per poter mettere le mani sul nuovo prodotto rivoluzionario di Sony, che se conforme alla descrizione, sarà sicuramente apprezzato da buona parte della popolazione.