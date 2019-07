Samsung Galaxy A10s, svelate alcune sue caratteristiche

Samsung Galaxy A10s sta piano piano prendendo forma. In rete sono trapelate alcune di quelle che saranno le caratteristiche del nuovo modello della linea Galaxy A.

A rivelarle sono sia il sito web Android Enterprise Recommended, sia Google Play Console: entrambi confermano il codice con il quale gli sviluppatori identificano il nuovo smartphone: SM-A107F.

Samsung Galaxy A10s: le specifiche tecniche conosciute finora

La piattaforma Android che raggruppa tutti i device certificati per l’uso aziendale e il catalogo di Big G confermano che Galaxy A10s monterà un display da 6,2 pollici con risoluzione HD+ (1520x720 pixel) con 280ppi. Avrà, inoltre, il sistema operativo Android Pie 9.0 e come SoC MediaTek MT6762 (Helio P22).

Per quanto riguarda la batteria, il nuovo smartphone di fascia bassa della serie Galaxy A ne monterà una da 3900 mAh.

Avrà 2GB di Ram, 32GB di memoria interna e sarà dotato del sensore di impronte digitali.

Non si hanno per ora informazioni riguardo il suo prezzo di listino e la sua futura distribuzione.

Samsung Galaxy Fold arriverà a settembre

Samsung Galaxy Fold è in arrivo. Dopo i continui rinvii, il primo pieghevole dell’azienda sud coreana sarebbe quasi pronto a debuttare sul mercato. Ad annunciarlo è la stessa Samsung in un comunicato pubblicato sul blog ufficiale: “L’azienda sta conducendo test sul prodotto finale per rendere Galaxy Fold disponibile per i consumatori a partire da settembre in mercati selezionati”.

La data del suo lancio era fissata allo scorso 26 aprile 2019, ma diverse segnalazioni riguardo problemi agli schermi da parte di alcuni esperti hanno costretto l’azienda a rimandarne l’uscita.

“Tutti noi di Samsung apprezziamo il supporto e la pazienza che abbiamo ricevuto dai fan di Galaxy in tutto il mondo. Galaxy Fold è un dispositivo lungamente in fase di sviluppo e siamo orgogliosi di condividerlo con il mondo e non vediamo l'ora di portarlo ai consumatori”, si legge sul comunicato di Samsung.