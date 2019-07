Xiaomi non si ferma agli smartphone e punta forte sui prodotti per la casa. L’azienda ha annunciato il debutto in Italia Mi Handheld Vacuum Cleaner, l’aspirapolvere senza fili in diretta competizione con i modelli del popolare marchio Dyson grazie a tanta tecnologia e un prezzo vantaggioso, ormai tratto distintivo di Xiaomi. L’apparecchio abbina potenza a una buona autonomia, con l’innovativo filtro HEPA che dovrebbe riuscire a catturare anche le particelle più piccole. Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner offre anche una modalità a basso rumore, per poter pulire casa senza disturbare chi sta intorno.

Un design che evita cali di potenza

Il segreto di Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner parte dal design, come spiega il produttore sul proprio sito. L’aspirapolvere presenta “una struttura aerodinamica con un motore a 9 cicloni”, che ha l’effetto di separare le particelle di polvere catturate evitando che queste si concentrino intasando l’apparecchio, come succede solitamente utilizzando gli elettrodomestici ad alti livelli di aspirazione. Il design a 9 cicloni permette quindi di evitare cali di potenza, così da poter sfruttare al meglio il motore da 350 W e la capacità di aspirazione a 90 AirWatt a 100.000 giri al minuto. Grazie alla batteria interna ricaricabile da 2500 mAh l’aspirapolvere wireless di Xiaomi garantisce mezz’ora di pulizia alla potenza standard, sufficiente secondo la casa cinese per coprire 160 mq di superficie. Utilizzando invece la modalità Max, che quadruplica la potenza, l’autonomia è di soli 6 minuti. Mi Handheld Vacuum Cleaner arriverà a un prezzo di 249 euro, scontato però a 199,99 euro per le 24 ore successive al lancio, dalla mezzanotte del 23 luglio a quella del 24 luglio su Amazon e mi.con.

Xiaomi, un aspirapolvere per più superfici

Oltre a potenza e prestazioni Xiaomi sottolinea anche l’efficacia del nuovo aspirapolvere senza fili, in grado di catturare il 99,97% di particelle di polvere, eliminando il 99,9% degli acari come spiega il produttore. Un altro punto forte dell’elettrodomestico è rappresentato dagli accessori, che permettono di utilizzare Mi Handheld Vacuum Cleaner per pulire diverse superfici, dai tessuti agli interni delle automobili e le tastiere. Il peso dell’aspiratore di Xiaomi è di 2,40 kg, leggermente minore ai 2,67 kg di Dyson V10.