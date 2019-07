Honor 9X Pro: confermata la tripla fotocamera posteriore

Mancano ormai pochi giorni alla presentazione ufficiale di Honor 9X e della versione Pro, che, come ha rivelato la stessa azienda sul noto social network cinese Weibo, verranno svelati nel corso di un evento dedicato in programma, in Cina, il 23 luglio 2019.

A poco meno di 10 giorni dalla loro presentazione, Honor ha deciso di regalare ai fan un’anteprima di quella che molto probabilmente sarà la parte posteriore di Honor 9X Pro. L’azienda ha pubblicato su Weibo un’immagine teaser che lascia poco spazio all’immaginazione: conferma non solo la presenza della tripla fotocamera posteriore, ma anche la finitura a gradiente del nuovo smartphone, con sfumature dal colore blu al viola.

Confermata la tripla fotocamera posteriore



Dall’immagine diffusa da Honor è ben visibile la tripla fotocamera posteriore, anticipata da diversi rumors circolati in rete negli scorsi mesi.

Nel post l’azienda parla di Honor 9X, ma la foto potrebbe riferirsi al ‘fratello’ Pro, che molto probabilmente avrà un sensore in più nel comparto fotografico rispetto al modello base: stando alle indiscrezioni Honor 9X avrà una fotocamera posteriore doppia.

L’immagine svela un ulteriore dettaglio che conferma ancora una volta le previsioni degli esperti: il nuovo smartphone non ha il sensore di impronte nella parte posteriore.

Specifiche tecniche di Honor 9X e Honor 9X Pro

I successori di Honor 8X, apparso nel mercato italiano come Honor View 10 Lite, monteranno probabilmente un display da 6,5 pollici FHD+ senza notch.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il modello Pro dovrebbe avere una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore da 24 megapixel, un grandangolo da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP; mentre Honor 9X avrà probabilmente due soli sensori.

Stando alle indiscrezioni, i nuovi modelli integreranno SoC Kirin 810, il nuovo processore svelato dall’azienda il mese scorso. Inoltre, monteranno una batteria da 3.900 mAh e avranno fino a 6GB di RAM e una memoria interna di 256GB, espandibile con microSD.