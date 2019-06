Disponibile sul mercato a partire da luglio 2019, il nuovo videoproiettore di Epson, chiamatao EF-100, è dotato di un telaio compatto e leggero (il peso totale è di 2,7 kg) e sarà acquistabile nella doppia colorazione in bianco o in nero. La qualità delle immagini proiettate sarà garantita dall’innovativa tecnologia 3LCD, che si avvale di tre chip per trasmettere immagini brillanti, naturali e che non affatichino la vista dell’utente.

Un mondo compatto

Grazie ad una sorgente luminosa laser e allo spostamento delle prese d’aria e dell’ingresso dell’alimentazione sul lato, è stato possibile rendere compatto questo device, che potrà proiettare in qualsiasi direzione (muri, soffitti, pavimenti), con flessibilità di utilizzo davvero estrema. La massima dimensione delle immagini è di 150 pollici e la tecnologia laser permetterà di proiettarle anche alla luce del giorno senza necessariamente oscurare l’ambiente o utilizzare uno schermo. La funzione di regolazione automatica dell’immagine (correzione trapezoidale verticale e orizzontale) promette poi di garantire proiezioni senza particolari distorsioni.

Un telecomando faciliterà la navigazione dell’utente grazie a un’interfaccia semplice, mentre con l’ausilio di un cavo nella porta Hdmi sarà possibile accedere ai contenuti presenti nel proprio smartphone, tablet, lettori DVD, console o pc portatile. Si potrà anche usufruire di contenuti in streaming: basterà collegare dispositivi come Amazon Fire TV, Google Chromecast, Roku e Apple TV.

Ufficio Stampa Epson Italia

Attenzione al design

Prestazioni ma anche attenzioni all’estetica e al design. La versione bianca di EF-100 avrà rifiniture in argento, mentre quella nera si distinguerà per i bordi color rame. Entrambe le versioni presentano poi angoli arrotondati, pulsanti dallo stile prettamente minimal e una finitura in similpelle.

A descrivere le caratteristiche dell’ultimo nato in casa Epson, ci ha pensato Carla Conca, Business Manager Visual Instruments e Prodotti Ufficio di Epson Italia. “Questo videoproiettore, oltre ad essere elegante, offre alle persone grandi funzionalità grazie alle sue dimensioni compatte e alla sorgente luminosa laser di lunga durata e alta qualità. Inoltre, ha il potenziale per essere uno strumento molto utile per professionisti e piccole imprese alla ricerca di soluzioni di videoproiezione economiche e creative”, le sue parole.