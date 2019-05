Smart speaker, il mercato continua a crescere. La Cina supera gli Usa

Il mercato degli smart speaker ha un nuovo leader: la Cina. Come riferiscono gli analisti di Canalys, il Paese asiatico ha superato gli Stati Uniti grazie ai 10,6 milioni di altoparlanti con assistente vocale integrato consegnati nel primo trimestre del 2019, un dato che segna una crescita addirittura del 500% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Amazon guida la graduatoria dei produttori

Stando a quanto affermano gli esperti, la Cina detiene il 51% di un mercato in costante crescita come quello degli smart speaker, che tra gennaio e marzo ha toccato quota 20,7 milioni di dispositivi consegnati in tutto il mondo, il 131% in più su base annua. Negli Stati Uniti sono stati spediti invece 5 milioni di unità, ovvero il 24% del mercato complessivo. Solo a fine dicembre, gli Usa avevano una market share del 44%.

Per quanto riguarda le aziende produttrici, in testa, stabile, c’è ancora Amazon con i suoi altoparlanti Echo: nei primi tre mesi del 2019, il gruppo di Jeff Bezos ha spedito 4,6 milioni di unità, pari al 22,1% del mercato, in crescita rispetto ai 2,5 milioni dello scorso anno. Al secondo posto Google, con 3,5 milioni di dispositivi (nel 2018 erano 3,2). Sul gradino più basso del podio si è posizionata la cinese Baidu, con 3,3 milioni di altoparlanti, seguita da Alibaba e Xiaomi, entrambe a quota 3,2 milioni. Male, invece, HomePod di Apple, finito nella categoria ‘Altri’ del report di Canalys.

Un mercato in crescita

I dati del primo trimestre del 2019 non fanno altro che certificare la crescita che si è verificata lungo tutto il 2018, quando le vendite di smart speaker hanno fatto segnare un aumento del 95% su base trimestrale. Secondo gli analisti, entro la fine dell’anno nelle case di tutto il pianeta ci saranno 207,9 milioni di altoparlanti che integrano un assistente virtuale, un’impennata dell’82,4% rispetto ai 114 milioni di unità consegnate nel mondo alla fine del 2018.