SanDisk, in vendita la microSD da 1 terabyte: costa 450 dollari

SanDisk ha lanciato sul mercato la prima microSD Extreme da 1 terabyte, la più capiente mai venduta. Per il momento, la scheda di memorizzazione è disponibile negli Stati Uniti sullo store online dell’azienda produttrice e su B&H Photo (presto lo sarà anche su Amazon) al prezzo - ovviamente elevato - di 449,99 dollari. Secondo quanto riferisce The Verge (via Tom’s Guide), la card può essere acquistata anche in Europa, ma i tempi di consegna potrebbero superare i tre mesi.

Non solo capiente, anche veloce

Oltre a essere la più capiente mai realizzata, la microSD da 1 TB della linea Extreme è anche la più veloce. Come ha riferito SanDisk in occasione della presentazione ufficiale avvenuta lo scorso febbraio al Mobile World Congress 2019 di Barcellona, la scheda raggiunge una velocità di trasferimento e di scrittura dati rispettivamente di 160 megabyte al secondo e 90 MB/s. Diversi addetti ai lavori, però, sostengono che il prezzo proposto dall’azienda sia troppo elevato se confrontato con i 200 dollari con cui viene venduta la scheda da 512 GB della stessa serie. In ogni caso, si tratta di uno strumento dedicato a particolari settori e a determinate tecnologie, che necessitano di elevate capacità di memorizzazione.

Anche Micron lancia la sua scheda da 1 TB

SanDisk non è l’unica ad aver sviluppato una scheda di memoria da 1TB. Anche Micron, una delle principali rivali della compagnia californiana, ha già ottenuto una microSD capace di contenere la stessa, enorme, quantità di dati, ma la velocità massima di trasferimento che può raggiungere si ferma a 95 MB per secondo. Stando a quanto riferito da un portavoce della società, la card sarà messa in vendita nelle prossime settimane a un prezzo sicuramente competitivo e inferiore a quello della scheda Extreme.

In attesa di vederle all’opera, la SD Association, l’organizzazione che riunisce i maggiori produttori di unità di memorizzazione, ha già annunciato l’arrivo di un nuovo e più veloce standard di trasferimento dati per il formato SD Express, che raggiungerà addirittura i 985 MB/s.