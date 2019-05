Folding Fire, il barbecue portatile e leggero per grigliare all’aperto

La bella stagione è ormai alle porte: l’arrivo delle calde giornate estive non può che risvegliare il desiderio di trascorrere del tempo all’aperto, magari mangiando e divertendosi in compagnia di amici e familiari.

Per chi ha la fortuna di avere un giardino e un barbecue è più semplice: basta un giro di chiamate per avvisare gli invitati e una corsa al supermercato, per organizzare una domenica all’aperto a base di buon cibo e divertimento.

Chi invece non ha questa possibilità, spesso, per evitare di trasportare barbecue pesanti e difficili da pulire, opta per un picnic a base di pietanze fredde e preparate precedentemente in casa.

In soccorso agli amanti delle grigliate, che faticano a rinunciare al gusto di una costina cotta al momento, arriva Folding Fire: il barbecue leggero e portatile che rivoluziona le abbuffate all’aria aperta.

L’innovativa griglia è attualmente in cerca di sostenitori: su Kickstarter è stata lanciata una campagna di crowdfunding per finanziare il progetto.



Il suo punto di forza è la praticità

Folding Fire, dal peso di soli 3 chilogrammi, può essere utilizzato ovunque grazie a quattro gambe pieghevoli che lo rendono stabile e sicuro su qualsiasi tipo di superficie.

Un suo grande punto di forza è la praticità: una volta utilizzato è possibile richiuderlo su se stesso, proprio come un treppiede, per poi trasportarlo comodamente nella sua apposita custodia.

Quando chiuso, Folding Fire, dal design super minimalista, occupa uno spazio esiguo (65x13 centimetri): può essere riposto tranquillamente in una classica borsa per la palestra.

Come si usa Folding Fire

Folding Fire si differenzia dai comuni barbecue in commercio, rigidi e pesanti, grazie alla presenza di una tela flessibile in fibra di acciaio, sulla quale riporre la legna e il carbone, necessari per accendere il fuoco in tutta sicurezza.

Il tessuto è in grado di resistere alle alte temperature necessarie per la cottura degli alimenti ed è il vero elemento portante del barbecue.

Per grigliare i cibi basta agganciare la griglia pieghevole in dotazione, sfruttando gli appositi supporti.

