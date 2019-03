In attesa di vedere nei negozi i primi Samsung Galaxy S10, l’azienda sudcoreana ha fatto sapere, tramite il forum ufficiale Samsung Community, che gli acquirenti troveranno già applicata sugli schermi dei nuovi top di gamma una pellicola protettiva prodotta in fabbrica dalla società stessa, la cui sostituzione costerà 29,99 dollari.

Pellicole per ogni modello S10

Si tratta ovviamente di una pellicola realizzata ad hoc, che si adatta perfettamente allo schermo di tutti i nuovi modelli di punta del brand, mantenendo inalterata la sensibilità dei sensori delle impronte digitali, come spiegato nella nota comparsa online: “La nuova linea di smartphone top di gamma Galaxy S10 verrà spedita con la protezione dello schermo applicata e prodotta da Samsung in fabbrica. Tale novità si applica a tutte le varianti degli smartphone, e la decisione è stata presa per aumentare le esperienze complessive dei clienti, che potranno godere di una maggiore protezione per lo schermo e della piena funzionalità del sensore per le impronte digitali Ultrasonic presente nel Galaxy S10 e Galaxy S10+. La protezione per lo schermo preinstallata in fabbrica non sarà coperta da alcuna garanzia. Gli altri accessori della confezione invece saranno soggetti alla regolare garanzia di un anno, incluso il Travel Adaptor, il connettore USB e gli auricolari “.

I nuovi Samsung Galaxy S10

Samsung ha voluto celebrare i dieci anni della linea Galaxy S presentando quattro nuovi modelli S10: una versione standard da 6,1 pollici, un S10 Plus da 6,4 e un modello più economico da 5,8 pollici, mentre il quarto è il primo dispositivo mobile del colosso asiatico compatibile con il 5G, più grande degli altri con i suoi 6,7 pollici. Per quanto riguarda il design, i nuovi smartphone sono privi di notch, sostituito con un semplice foro che accoglie la fotocamera anteriore. Il comparto fotografico resta sempre al’avanguardia, con quattro abiettivi nella versione standard, tre in quella economica, cinque nel Plus. I nuovi Galaxy saranno disponibili dall'8 marzo nelle colorazioni Prism White, Prism Black, Prism Green, con un prezzo che parte da 779 euro per la versione base, per raggiungere quasi i duemila con il top di gamma.