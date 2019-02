Bixby, l’assistente vocale di Samsung, ora parla anche in italiano. Lo ha annunciato la società stessa, la quale ha inoltre riferito che la piattaforma di Intelligenza Artificiale ora sa esprimersi anche in tedesco, spagnolo e inglese britannico, che vanno così ad aggiungersi all’inglese statunitense, al coreano e al mandarino, già presenti nel software. L’aggiornamento certifica l’impegno da parte di Samsung nello sviluppo della IA e nel voler competere nel campo degli smart speaker con rivali del calibro di Alexa, Siri e Google Assistant.

Nuove lingue e nuove funzionalità

Al momento, in Italia l’assistente vocale della multinazionale sudcoreana risponde al comando ‘Hey Bixby’, in attesa dell’imminente arrivo di ‘Ciao Bixby’, e consente di gestire lo smartphone o gli altri dispositivi del brand tramite la voce, rendendo possibile l'invio di un messaggio attraverso la sola dettatura o scattare rapidamente un selfie. Inoltre, grazie a collaborazioni con diversi portali, lo speaker sarà in grado di reperire e comunicare in pochi istanti informazioni su voli, ricette di cucina o di acquistare capi di vestiario a seconda del comando impartito.

Samsung ha comunicato che le nuove lingue e funzioni di Bixby non saranno un’esclusiva del Galaxy S10, svelato pochi giorni fa, ma saranno disponibili anche su altri dispositivi già in commercio, come i Galaxy S9 e Note 9. “Siamo molto impegnati nel settore dell’intelligenza artificiale e continuiamo a espandere le funzionalità di Bixby per fornire a un maggior numero di utenti la migliore esperienza di AI possibile”, ha dichiarato Eui-Suk Chung, Executive Vice President e Head of Software and AI dell’azienda asiatica. “Nel corso degli anni - ha concluso - abbiamo costruito e sviluppato Bixby in modo da renderlo più versatile e intelligente, arricchendo le esperienze in sempre più servizi, dispositivi e lingue”.

Investimenti per il futuro

Nella visione di Samsung, in futuro tutti i suoi prodotti, dagli smartphone ai televisori, dagli smartwatch agli elettrodomestici, potranno essere gestiti attraverso un comando vocale grazie a Bixby. Per raggiungere questo obiettivo la società, che secondo stime interne vende ogni anno 500 milioni di dispositivi, ha investito 22 miliardi per lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale e del 5G.