Xiaomi sfrutta nuovamente la propria piattaforma di crowdfounding Youpin, questa volta per lanciare Yunmai YM-W1801, uno smartwatch pensato per chi non vuole rinunciare alle comodità della tecnologia anche mentre svolge attività sportive. Lo sportwatch dell’azienda cinese, che aveva già lanciato dispositivi simili anche attraverso l’azienda partner Huami, offre diverse caratteristiche interessanti, specialmente per gli sportivi: tra queste, ci sono un display Amoled e un localizzatore Gps in tempo reale, al netto di un prezzo molto competitivo. Yunmai Sport Watch è al momento disponibile solo in Cina, in attesa di capire se l’azienda deciderà di lanciarlo anche su altri mercati.

Smartwatch Yunmai: Gps in tempo reale

Già in passato, il brand Yunmai ha sorpreso positivamente il pubblico cinese con interessanti dispositivi, tra cui una bilancia smart. Questa volta, il marchio ha utilizzato la piattaforma Xiaomi Youpin per finanziare e lanciare il nuovo modello di sportwatch YM-W1801, che punta a stupire per efficienza e prezzo contenuto. Oltre a un comodo display Amoled da 1,3 pollici lo smartwatch può vantare un chip per il Gps integrato, il che ne spiega l’utilità per gli sportivi, che possono così monitorare i percorsi completati a piedi, di corsa o in bicicletta grazie a una mappa che viene tracciata alla fine dell’attività. Inoltre, grazie all’innovativo sensore BLOXGPS, il dispositivo può tenere traccia in modo ancora più accurato rispetto ai concorrenti dei movimenti effettuati, con statistiche precise su passi, chilometri percorsi e calorie consumate.

Xiaomi e gli smartwatch

Oltre a tutte le funzioni pensate appositamente per gli sportivi, un’altra caratteristica sorprendente dello sportwatch di Yunmai è la batteria da 420 mAh, che garantisce un’autonomia fino a 4 giorni. Per il momento, lo smartwatch sarà venduto soltanto in Cina, tramite Youpin, a un prezzo estremamente interessante, ovvero l’equivalente di circa 90 euro. Per il pubblico europeo interessato alla tecnologia di Xiaomi anche nel settore degli indossabili, l’unica opzione disponibile rimane quindi il brand Amazfit di Huami, marchio partner dell’azienda cinese che, nel frattempo, continua a lavorare a nuovi smartphone.