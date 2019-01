Microsoft, la nuova linea Surface arriva in Italia

I nuovi tablet di casa Microsoft, Surface Pro 6 e Surface Laptop 2, presentati nel mese di ottobre 2018, in occasione di un evento tenutosi a New York, arriveranno anche in Italia, dal 7 febbraio 2019.

Sarà possibile acquistare anche Surface Studio 2, che entrerà per la prima volta sul mercato italiano.

I device si possono già preordinare su Microsoft Store e sono pressoché identici nel design alla linea Surface precedente: sono, però, molto più veloci e potenti.

Le specifiche tecniche della nuova linea Surface

Microsoft ha aggiornato la propria linea Surface puntando sulla sostanza piuttosto che sull’estetica.

I tablet, infatti, hanno specifiche tecniche migliori rispetto alle versioni precedenti.

Surface Pro 6 è disponibile in due differenti colorazioni, nero e platino, e monta i processori Intel Quad Core di ottava generazione che ne aumentano sostanzialmente le prestazioni: “lavora il 67% più velocemente” rispetto al modello precedente.

Surface Laptop 2, invece, in versione platino, integra oltre allo stesso processore di Pro 6, anche una batteria in grado di garantire fino a 14,5 ore di fruizione e una tastiera molto più veloce e silenziosa di quella presente nella versione precedente.

Oltre alle loro configurazioni consumer, entrambi i tablet sono disponibili anche nella versione business, che integra anche Windows 10 Pro e il processore Intel Quad Core di ottava generazione (8350U) nei modelli i5.

Prezzi dei tablet e Surface Studio 2

Le versioni consumer di Surface Pro 6 e di Surface Laptop 2 sono acquistabili rispettivamente a partire da 1.069 euro e 1.169 euro. Il modello business prevede, invece, una spesa minima di 1.169, per quanto riguarda il Pro 6 e di 1.369 euro per il Laptop 2.

Surface Studio 2, invece, sorprende per prestazioni ed è dotato di un display regolabile Brilliant PixelSense da 28 pollici che, come spiegano gli esperti dell’azienda, "trasforma lo schermo in una tela extra-large”. È ”il più potente di sempre" ed è possibile preordinarlo su Microsoft Store a partire da 4.199 euro.