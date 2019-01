MaskiD, nuova app per stampare maschere personalizzate per il viso

L’anno scorso, in occasione del CES 2018, Neutrogena, un’azienda statunitense specializzata nella produzione di cosmetici, ha presentato Sink360 un accessorio per iPhone in grado di scansionare il volto degli utenti e di valutare le condizioni della pelle e il livello di umidità.

Quest’anno, invece, come riporta The Verge, l’azienda ha focalizzato le proprie energie per realizzare un’applicazione in grado di catturare l’immagine del volto di ogni utente, al fine di creare maschere personalizzate.

MaskiD, l’applicazione per realizzare maschere personalizzate

L’app, che verrà presentata probabilmente in occasione del CES 2019, si chiama MaskiD e può essere abbinata anche a Sink360, per beneficiare di una valutazione più accurata della propria pelle.

Utilizzando le fotocamere TrueDepth degli iPhone di ultima generazione (iPhone X, XS e XR), l’applicazione è in grado di ricreare un’immagine 3D dei volti degli utenti, tenendo conto delle caratteristiche proprie di ogni viso.

Grazie a questa tecnologia gli utenti potranno beneficiare di maschere personalizzate, dove anche le fessure per occhi e labbra si adattano perfettamente ad ogni volto.

Le funzioni dell’applicazione

Neutrogena permette anche di selezionare quali ingredienti impiegare per realizzare le maschere: la vitamina C stabilizzata, acido ialuronico purificato, niacinamide, Partenio e N-acetilglucosamina. Gli utenti potranno così personalizzare i loro accessori di bellezza decidendo, in base alle caratteristiche della propria pelle, come abbinare e dove posizionare i diversi ingredienti.

Ogni maschera comprende sei diverse zone: fronte, occhi, guance, naso, mento e le linee tra il mento e le guance.

Chi, per esempio, ha delle guance particolarmente opache, può decidere di utilizzare la vitamina C stabilizza in quell’area, un ingrediente utile per migliorare il colore della propria pelle.

In aggiunta, abbinando l’applicazione MaskiD con Sink360, gli utenti possono monitorare i miglioramenti della propria pelle, personalizzando le maschere a seconda delle proprie esigenze. L’azienda non ha ancora rivelato informazioni riguardo il prezzo del dispositivo.