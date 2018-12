Un prototipo di Microsoft HoloLens è presente in un video della Nasa

Negli ultimi mesi HoloLens, il caschetto per la realtà mista di Microsoft, ha trovato alcune applicazioni interessanti. Per esempio, è stato introdotto in un ospedale pediatrico del Regno Unito per consentire ai medici di visualizzare con più facilità i dati dei pazienti durante le operazioni. Inoltre, alcune nuove applicazioni per le aziende distribuite dalla società di Redmond consentono di utilizzare la realtà aumentata per fornire assistenza tecnica a distanza e per semplificare la gestione della merce all’interno di un esercizio commerciale. In un recente video pubblicato sul canale YouTube del Nasa Jet Propulsion Laboratory dedicato al software OnSight è possibile notare un uomo che indossa un modello di HoloLens differente da quello attualmente in commercio.

Il prototipo di HoloLens

Vedendo il video, alcuni siti specializzati in tecnologia hanno ipotizzato che Microsoft avesse deciso di svelare al mondo il successore di HoloLens. In realtà, il caschetto per la realtà virtuale visibile nel filmato è semplicemente un prototipo del device della compagnia fondata da Bill Gates. Una seconda generazione di HoloLens è comunque in sviluppo, ma per ora non è ancora stata presentata ufficialmente.

Il prototipo visibile nel video della Nasa differisce dalla versione finale per alcuni elementi: è dotato di un visore di forma differente, non presenta il sensore per il Kinect e sembra più leggero. L’agenzia spaziale ha usato il caschetto di Microsoft per presentare OnSight, un nuovo software che offre la possibilità di utilizzare la realtà mista per esplorare il pianeta Marte.

HoloLens 2

Il nome in codice della seconda generazione di HoloLens è 'Sydney'. Il nuovo headset sarà dotato di un processore ARM e includerà un sensore per il Kinect di ultima generazione e un chip per l’Intelligenza artificiale in grado di migliorare le prestazioni del visore di realtà mista. Non esiste ancora una data di uscita ufficiale, ma Microsoft ha detto che il dispositivo dovrebbe essere commercializzato nel corso del 2019. La compagnia di Redmond non ha commentato in alcun modo la presenza del prototipo di HoloLens nel video del Nasa Jet Propulsion Laboratory.