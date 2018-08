Presentata in Cina una console simile a PS4 Pro, ma più potente

La collaborazione tra AMD e l'azienda specializzata in hardware Zhongshan Subor ha dato vita a una nuova console con delle specifiche simili a Playstation 4 Pro in termini di potenza della GPU e che monta un processore Ryzen di ultima generazione. Prima del debutto della piattaforma da gioco, l'hardware in questione arriverà nei mercati cinesi a settembre, montato all'interno di un Windows PC. Il lancio della console, che conterrà un sistema operativo customizzato, è invece previsto nei prossimi mesi.

La presentazione è avvenuta sul palco del Chinajoy, la grande fiera dell'intrattenimento digitale che si svolge ogni anno a Shangai. Molte aziende approfittano della risonanza mediatica dell'evento per presentare nuovi hardware e software. Quest'anno durante la manifestazione si sono svolti anche alcuni tornei dedicati ai videogiochi più famosi, tra cui Counter Strike: Global Offensive.

Questione di potenza

Le caratteristiche tecniche del Windows PC in uscita il prossimo mese sono perfette per il gaming, dunque sarà un ottimo banco di prova per testare le funzionalità della nuova console di Zhongshan Subor. Le prestazioni dovrebbero essere superiori rispetto a quelle di Playstation 4 Pro ed è molto probabile che le piattaforme da gioco di prossima generazione monteranno alcuni dei componenti presenti all'interno del nuovo prodotto dell'azienda cinese.

Le console presenti attualmente sul mercato, infatti, non godono di una CPU particolarmente performante ed è probabile che Sony e Microsoft cercheranno di ovviare al problema durante la produzione delle prossime Playstation e Xbox. Il nuovo prodotto targato Subor potrà forse mostrare in anteprima i miglioramenti che un processore centrale più potente può apportare alle esperienze videoludiche.

L'evoluzione del mercato cinese

Il PC di Subor sarà il primo a montare un processore AMD Ryzen creato appositamente per fornire un'esperienza del tutto simile a quella garantita dalle attuali console da salotto. L'uscita è per ora prevista per il solo mercato cinese, ma dovrebbe essere possibile importare il prodotto da alcuni siti specializzati.

Il nuovo progetto di Subor dimostra che l'espansione del mercato videoludico cinese gode di ottima salute e non sembra destinata a fermarsi tanto presto.