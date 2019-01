Xbox compie 18 anni: storia della nascita della rivale di PlayStation

Il 6 gennaio 2001, Bill Gates decide di trasformarsi nella Befana e fa un regalo agli amanti dei videogiochi: sale sul palco del Consumer Electronics Show di Las Vegas e svela la Xbox, la prima console di Microsoft. Obiettivo dichiarato: sfidare il dominio di Playstation, che a quei tempi ha già sfornato la sua seconda versione.

La nascita della Xbox

Quella della Xbox è stata una gestazione piuttosto travagliata. Nel 1998, un piccolo gruppo di dipendenti forma un team e inizia a lavorare, in modo riservato, al progetto. L'anno successivo girano le prime voci di un possibile ingresso di Microsoft nel settore dei videogiochi. A quei tempi, il gruppo è un dominatore nei sistemi operativi e la più ricca società tecnologica del pianeta. Logico che i suoi movimenti, veri o presunti, facciano rumore. Ancora all'inizio del 2000, però, non ci sono certezze. Il piccolo team decide di inviare il proprio progetto ai superiori. Dopo averlo visto, Bill Gates e Steve Ballmer fissano una riunione il giorno di San Valentino, alle 16. L'esordio, come racconta Ed Fries, uno dei padri della Xbox, è choc: Gates definisce il progetto "un insulto per la compagnia" e Ballmer "una perdita di soldi". Ai due, in particolare, non va giù il fatto che Xbox non adotti Windows come sistema operativo.

La sfida alla PlayStation

La riunione, però, continua. E attorno alle 20 uno dei presenti fa una domanda che cambierà la storia della console: "Come la mettiamo con Sony?". La casa giapponese allora viene vista come un concorrente pericoloso su molti fronti e PlayStation è già un successo. A quel punto – racconta ancora Fries – Gates e Ballmer si guardano e in pochi minuti ribaltano la loro decisione: Xbox avrà il pieno sostegno economico e operativo di Microsoft. Pochi giorni dopo, le indiscrezioni si fanno così pressanti che il gruppo è costretto ad ammettere di avere nel cassetto novità importanti, anche se non rivela quali. La strada è segnata.

L'esordio e la concorrenza

Il 10 marzo 2000, meno di un mese dopo la riunione in cui Xbox era stata definita un insulto, Bill Gates svela la console durante la Game Developers Conference. Ha la forma di una X, ma è molto diversa dalla versione definitiva, rivelata il 6 gennaio 2001 con il supporto dell'attore "The Rock" Dwayne Johnson, primo testimonial accanto a Gates. Microsoft, oltre a investire sullo sviluppo interno, nel giugno 2000 acquisisce Bungie Studios. È una mossa azzeccata: si tratta degli sviluppatori di Halo, il gioco che contribuirà in modo decisivo al successo della console e che, ancora oggi, è la saga più venduta nella storia di Xbox. Il lancio sul mercato statunitense arriva il 15 novembre 2001, durante un evento in cui è Bill Gates in persona a consegnare i primi prodotti, nel negozio Toys "R" Us di Times Square. In pochi giorni, gli ultimi dubbi su design, sistema operativo e prezzo (299 dollari) si dissipano: nelle prime tre settimane, la Xbox vende un milione di unità. In Europa e (soprattutto) in Giappone, dove arriverà tra febbraio e marzo 2002, i numeri saranno decisamente inferiori. Quando passa il testimone alla versione successiva (Xbox 360, nel 2005), la prima console di Microsoft traccia un bilancio agro-dolce. È stata promossa in patria, ma le vendite globali sono circa la metà di quelle previste (24 milioni di unità contro le 50 stimate). Playstation 2 è lontanissima, con oltre 150 milioni di unità. Ma la Xbox si pone in seconda piazza, superando altre avversarie come Nintendo GameCube e Sega Dreamcast. Ci vorranno anni quasi due decenni e alcune caratteristiche diverse prima che arrivi un terzo incomodo: Nintendo Switch.